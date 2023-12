Regali di Natale 2023 Speciale: la guida definitiva al regalo perfetto

Forse sono poche le certezze nella vita, ma di sicuro tra queste c’è l’arrivo del Natale, che come ogni anno è occasione di festa, relax, con gli amici, con la famiglia, o anche in solitudine, perché no. E con chiunque decidiate di trascorrere il periodo delle feste natalizie, non potete esimervi dall’approfittare di qualche ottimo regalo nerd, che sia un gadget dedicato ai vostri videogiochi preferiti, o scoprire proprio nuovi titoli videoludici usciti nel corso di questi ultimi mesi. Se state pensando di dare spazio a nuovi orizzonti videoludici con una nuova console, o un nuovo abbonamento per giocare sempre di più, non dovete fare altro che consultare la nostra guida definitiva ai regali di Natale nerd perfetti! Scoprite insieme a noi le migliori offerte disponibili per andare a tutto gaming durante queste feste!

1. Le migliori console da consigliare per i vostri regali di Natale

Bundle PlayStation5 e Call of Duty: Modern Warfare III

Cominciamo la nostra selezione con il bundle console PlayStation5 e Call of Duty: Modern Warfare III tra i migliori regali di Natale, per fare squadra e combattere insieme alla Task Force 141 come mai prima d’ora su PS5! Il gioco è divertente, stimolante e con tantissime armi e accessori da poter sfruttare in battaglia, oltre al fatto che il gameplay si è presentato ancora più arcade, con un sistema di shooting rinnovato e appagante. Un bundle davvero imperdibile questo, per le vostre feste natalizie, al prezzo complessivo di 619,99 euro.

Nintendo Switch OLED Mario Kart 8 Deluxe Bundle

Un altro bundle imperdibile vede protagonista la console portatile della grande N rossa nipponica, grazie a un pacchetto che prevede Nintendo Switch OLED + Mario Kart 8 Deluxe + 3 Mesi di Nintendo Switch Online! Non solo potrete disporre dei vostri giochi preferiti ovunque vi troverete, ma potrete anche vivere l’adrenalina dell’ultimo titolo dedicato al franchise di Mario in single player o in compagnia, per non parlare della possibilità di testare 3 mesi di contenuti in rete del servizio Nintendo Switch online! Il bundle è disponibile alla modica cifra di 349,98 euro.

Bundle Xbox Series S –Gilded Hunter

Accetta la sfida con il Bundle Xbox Series S –Gilded Hunter, che include 9 oggetti cosmetici di gioco e valuta virtuale per Fortnite, Rocket League e Fall Guys. Pronto per giocare? Scarica e gioca a Fortnite, Rocket League e Fall Guys gratis con Xbox. Entra in azione! Passa al gioco digitale e scopri velocità e prestazioni di nuova generazione a un ottimo prezzo. Ottieni il massimo da ogni minuto di gioco con Quick Resume, tempi di caricamento fulminei e fino a 120 fps, con il supporto di Xbox Velocity Architecture. Divertiti con i giochi digitali di quattro generazioni di Xbox: centinaia di titoli ottimizzati con una definizione e una giocabilità mai viste prima. Un ottimo regalo di Natale disponibile alla modica cifra di 279,98 euro.

Atari 2600+

Perché non includere nei propri regali di Natale anche un balzo nel passato? Nella nostra guida vi consigliamo anche Atari 2600+, console disegnata per riportarci negli anni Ottanta e compatibile con le storiche cartucce dell’Atari 2600 e 7800. Questa versione moderna è pienamente fruibile sui più moderni schermi ed è fruibile in risoluzione Wide Screen, ad accompagnarlo troveremo una cartuccia contenente 10 giochi che ne hanno fatto la storia e il mitico Joystick CX40+ riprodotto fedelmente come la sua controparte del passato. Inoltre ci verrà consegnata con una cartuccia contenente 10 giochi, tra cui Combat, Dodge ‘Em, Haunted House, Realsports Volleyball, e altri ancora! Imbarcatevi in un salto nel passato a soli 129,98 euro.

PlayStation 5 Digital Console

Non poteva mancare nemmeno la console di casa Sony in versione digitale, oggi a un prezzo leggermente ribassato. Disponibile a 415 euro, vi attende per vivere un’esperienza di gioco più profonda con supporto per feedback tattile, trigger adattivi e tecnologia audio 3DRay Tracing. Inoltre potrai anche godere di un gameplay fluido con frame rate elevato fino a 120 FPS per giochi compatibili, con supporto per l’uscita a 120 Hz su display 4KTecnologia HDR. Cosa aspettate a farla vostra?

2. Gli accessori nerd imperdibili

PlayStation Portal Remote Player

Non potevamo che cominciare con PlayStation Portal Remote Player, l’accessorio della console Sony davvero perfetto da annoverare tra i regali di Natale. Questo accessorio ci consente di vivere la potenza di PlayStation nel palmo delle vostre mani e giocare con la console PS5 tramite rete Wi-Fi, oltre che disporre di controlli degni della qualità della console utilizzando il lettore remoto remote player PlayStation Portal. Il lettore remoto può quindi riprodurre i giochi compatibili installati sulla console PS5, un’opportunità da cogliere subito per la cifra di 219,99 euro.

PlayStation VR2

Scopri mondi con sensazioni, grafica e audio davvero realistici grazie a PlayStation VR2, per vivere una nuova esperienza di realismo testando oltre 30 giochi disponibili al lancio. Compresi titoli del calibro di Horizon Call of the Mountain, No Man’s Sky e Resident Evil Village. Cosa aspettate a fare vostro il visore per vivere in realtà virtuale i migliori giochi di casa Sony a casa vostra? Il visore PSVR2 è disponibile singolarmente al prezzo su mercato di 599,99 euro.

Meta Quest 3

Esplora il futuro dei giochi immersivi con contenuti straordinari in realtà virtuale ed esperienze uniche in realtà mista offerta dal visore Meta Quest 3 di Meta, la nuova versione del visore che ti consente di vivere il punto di incontro tra mondo reale e quello virtuale. Acquistando Meta Quest 3, inoltre, avrai a disposizione anche Asgard’s Wrath 2, il titolo incluso gratuitamente con tutti i modelli da dicembre 2023, oltre a ottenere una prova gratuita di Meta Quest+, se passerete al modello da 512 GB. La confezione contiene anche i 2 controller Touch Plus con cinturino da polso e batterie AA, cavo di ricarica e alimentatore. Il visore di casa Meta è disponibile oggi al prezzo per il pubblico di 549,99 euro (versione 128GB) o a 699,99 euro (versione 512GB).

Turtle Beach Stealth Pro

Per i vostri regali di Natale non potevano mancare le cuffie da gioco multipiattaforma wireless Turtle Beach Stealth Pro, disponibili sia per Xbox che per PlayStation e in grado di offrire un audio di qualità ultra eccellente, una comunicazione via chat chiara e un comfort impareggiabile per il tuo multiverso di gioco. Vivi l’esperienza sonora immersiva definitiva grazie ai driver Nanoclear da 50 mm, alla cancellazione attiva del rumore, a un microfono con asta TruSpeak con tecnologia di cancellazione del rumore. Entrambe le versioni per console Microsoft e PlayStation sono disponibili a 329,99 euro.

3. I migliori videogames per Natale

Resident Evil 4

Le occasioni per mettere le mani su un ottimo horror, non finiscono mai, nemmeno a Natale! Per tingere di nero e di terrore i momenti delle vostre feste natalizie, quale migliore regalo di Resident Evil 4? Un remake che resta il metro di paragone con cui si deve misurare ogni suo singolo erede, e dove siamo noi a guidare il dipanarsi degli eventi. Con una direzione artistica molto più lurida, malsana e decrepita rispetto all’originale, il lavoro di Capcom (che avevamo recensito qui per voi) è oggi disponibile a 34,90 euro. Un prezzo decisamente abbordabile per un capolavoro di questo calibro!

Street Fighter 6

Un evidente nuovo inizio, ragionato, dopo diverse minestre riscaldate nel suo stesso genere. Street Fighter è un brand che non è mai stato perfetto forse, ma spesso “inarrivabile” e fonte d’ispirazione. Il titolo arrivato però nella tarda primavera del 2023 ha saputo imparare dagli errori del passato e inaugurare la nuova era dei picchiaduro a incontri. Si tratta di un titolo che vuole parlare a tutti: ai fan di vecchia data del franchise, a chi vi ritorna dopo qualche anno, a chi lo rispolvera dai ricordi d’infanzia e anche a chi non ha mai bazzicato (per motivi anagrafici o di gusto) le strade di Metro City. Un gioco perfetto dunque per riunire amici e familiari alla console durante le feste natalizie. Uno tra i migliori regali di Natale per voi, che consigliamo caldamente (e che avevamo recensito a suo tempo), oggi disponibile alla modica cifra di 39,90 euro. Un ottimo prezzo per gare di combattimento a non finire!

Final Fantasy XVI

Come saprete, e come di sicuro i fan della saga non potranno scordarsi, il 2023 è stato l’anno di un nuovo capitolo di uno dei franchise di punta per Square Enix. Final Fantasy XVI è arrivato verso fine giugno 2023 con un ritorno al passato, una riscoperta degli episodi più bui della storia e dal sapore dark e medievale. Final Fantasy XVI è il gioco che più porta impresso il DNA del franchise dai tempi di FFX, con una delle trame migliori della saga e spunti di riflessione in cui il fantasy pone delle domande al pubblico traslabili sul mondo reale. E se forse un po’ si allontana dal puro genere RPG che da sempre connota questo franchise, lo consigliamo caldamente tra i nostri regali di Natale a tema videoludico per non perdervi il più recente capitolo di una sequela di narrazioni che durano da oltre trent’anni! Lo potete acquistare come regalo per voi o per amici e familiari al prezzo di 39,95 euro.

Persona 5 Tactica

Ci avviciniamo sempre di più alle produzioni nipponiche con Persona 5 Tactica, che, a discapito della sua natura di spin-off, è il diretto sequel del titolo originale, ambientando le proprie vicende un anno dopo gli eventi che hanno coinvolto la stabilità della Dieta nazionale del Giappone. Un titolo che non deve mancare tra le idee per i vostri regali di Natale nerd che è riuscito nel suo intento di proporre una trama interessante di questa nuova avventura di Joker e compagnia, seppur con qualche punto traballante nel complesso, ma pur sempre un’ottima soluzione per gli appassionati del franchise. Lo potete aggiungere alla vostra wishlist per un prezzo sul mercato di 49,90.

Ufo Robot Goldrake – Il banchetto dei lupi

Per la prima volta, vesti i panni di Goldrake e Umon Daisuke in questo gioco d’azione e avventura dedicato al colosso di metallo più famoso della storia! Si tratta di una nuova esperienza di gioco offerta in diverse fasi di gioco: da azione/brawler a sparatutto in terza persona, con una colonna sonora iconica, tratta dalla serie e rimasterizzata per ascoltarla durante tutto il gioco. Ufo Robot Goldrake – Il banchetto dei lupi è disponibile per fare un salto nel passato durante le feste di Natale al prezzo sul mercato di 50,98 euro.

Ad Infinitum

Ritingiamo di tinte dark e di tanto sangue le vostre vacanze di Natale con Ad Infinitum, titolo indie horror che racconta le vicende di un ex soldato tedesco, arruolato durante la Prima Guerra Mondiale e che rivive tutti gli orrori della Grande Guerra anche dopo la sua caduta sul campo di battaglia, per l’appunto “all’infinito”. Un titolo che ha ampiamente colpito la nostra attenzione e che ha saputo raccontare nei minimi dettagli lo strazio di coloro che sono stati coinvolti in trincea, ma anche delle famiglie che li attendevano a casa, con tanto horror e rivisitazione dei traumi di guerra su schermo. Un’opera davvero meritevole della vostra attenzione e disponibile oggi a 34,99 euro su Steam.

Star Ocean The second Story R

Proseguiamo con un GDR davvero recente, e che ha saputo colpirci positivamente. Star Ocean The Second Story R è il remake del secondo capitolo della saga, per molti il meglio riuscito, tornato in una veste grafica nuova, ma con la stessa originale dinamica di gioco che l’aveva fatto brillare al suo esordio. Sempre proveniente dalle fucine di Square Enix, si tratta di un titolo che è riuscito a stupire ancora una volta l’intera comunità di appassionati di GDR, con una affascinante grafica e due storie tra cui dovremo scegliere quale seguire, che si fonderanno insieme in una storia avvincente costellata di personaggi carismatici e particolari. Star Ocean The Second Story R rimane un’avventura epica, che ha saputo innovare il settore dei GDR in passato e che torna oggi in una più che degna veste, un ottimo acquisto per i vostri regali di Natale disponibile al prezzo di 49,90 euro.

Marvel’s Spider-Man 2

Non poteva mancare nella nostra selezione uno dei titoli di punta di questo autunno per casa Sony: Marvel’s Spider-Man 2, un titolo che abbiamo ampiamente apprezzato (come si evince dalla nostra recensione) e che sa proseguire con un perfetto adattamento della storia originale, in continuità con quanto visto nel primo capitolo di qualche anno fa. E non è nemmeno un banale “more of the same”: il gioco innova molto, innestando tante nuove possibilità in modo organico e naturale pur rimanendo saldo al centro del suo gameplay tradizionale. Il risultato è molto alla mano, appassionante, ben narrato, con una presenza tecnica e scenica impressionante: se amate il personaggio e il genere è imperdibile. Non perdete tempo e buttatevi tra i grattacieli di New York con Spidey e Miles Morales, oggi disponibile a 79,99 euro.

Sonic Superstars

Come non citare un altro simbolo del mondo videoludico classico e tradizionale? Sonic Superstars è uno dei titoli che non può mancare nelle vostre librerie digitali (e non) tra i regali di Natale più gettonati! Un’occasione per fruire di un titolo con un ritmo di gioco molto elevato, permettendoci di buttarci a capofitto in una corsa a perdifiato tra passato e futuro, e con qualche novità a livello di esperienza ludica. Si, perché Sonic Superstars ci offre la possibilità di fruire di tre diverse modalità di partita per un numero massimo di altri 3 compagni in locale, e potremo scontrarci anche con tutti i giocatori da ogni angolo del globo, per competere di persona oppure online con un massimo di 8 giocatori nella nuova Modalità Battaglia! Il tutto sarà nelle vostre mani per un prezzo sul mercato di 59,99 euro.

Super Mario Bros. Wonder e Super Mario RPG

Due giochi dedicati allo stesso franchise, quelli pensati per il mondo Super Mario! Ebbene sì, proprio di recente quest’altra icona del mondo videoludico celebra la sua presenza su Nintendo Switch con Super Mario Bros. Wonder, il nuovo platform sviluppato da Nintendo EPD per avere tra le mani un vero titano della giocabilità, un’opera magistrale che intrattiene e diverte. Un titolo che sa fare il suo dovere e va anche oltre. Disponibile oggi a un prezzo di mercato di 48,99 euro, abbiamo anche un ulteriore suggerimento per i vostri regali di Natale con Super Mario RPG, la riedizione pensata per essere un autentico preambolo del genere e presentare ai neofiti tutte le caratteristiche peculiari dei giochi di ruolo di stampo giapponese. Super Mario RPG resta un ottimo prodotto confezionato con amore, e meritevole di attenzione anche da parte di chi non è necessariamente appassionato delle peripezie a piattaforme dell’idraulico videoludico per eccellenza. Non fatevelo scappare: è disponibile sul mercato a 59,99 euro. Cosa aspettate a fare vostri questi titoli di uno dei più longevi franchise?

Starfield

Continuiamo i nostri consigli con Starfield, di recente uscita e in grado di conquistare parecchi amanti delle produzioni Bethesda. Il target è chiaramente il pubblico che già conosce e ama il modo in cui questa software house realizza da sempre le sue avventure, e ciò che vi ritrovereste a vivere è un’odissea la cui portata non conosce davvero rivali. Disponibile a un prezzo di 78,99 euro, Starfield è solo il secondo tentativo di Bethesda Game Studios di costruire un universo ruolistico originale, e quest’ultimo è proprio il termine giusto per definirlo poiché questa nuova dimensione fantascientifica.

Avatar Frontiers of Pandora

Concludiamo la nostra selezione dei migliori videogame da regalare per Natale facendo un salto su Pandora. Ubisoft ha di recente pubblicato Avatar Frontier of Pandora, titolo che ci catapulta all’interno dell’affascinante mondo creato da James Cameron. L’avventura che ci trasformerà in Na’vi si appresta ad essere davvero interessante, oltre che fedele alla sua controparte cinematografica. Il prezzo di vendita è quello pieno, ossia 79,99 euro, ma sotto Natale qualche negoziante o catena di negozi specializzata potrebbe proporlo già con un piccolo sconticino!

4. Abbonamenti Online per console

Xbox Game Pass

Scopri il tuo prossimo gioco preferito con Xbox Game Pass, e trova il piano giusto per te con giochi per console, per PC o per entrambi i dispositivi! Gioca per primo ai nuovi titoli il giorno del lancio e con gli amici a centinaia di titoli di grande qualità su console, PC o cloud. Scegli qui il Core Pass per console a 6,99 euro al mese, il pass PC a 9,99 euro al mese, il Pass Ultimate a 14,99 euro mensili per avere in più tante offerte, sconti e ricompense, oltre alla modalità multiplayer online su console. Pronto a tuffarti nel mondo gaming di Microsoft?

PlayStation Plus

Non sono da meno i vantaggi offerti da PlayStation Plus, con centinaia di giochi nel catalogo giochi e vantaggi esclusivi come prove gratuite, streaming nel cloud e il catalogo dei classici. Anche la console di Sony offre tre diversi tagli di abbonamento: PS Essential, a partire da 8,99 euro al mese, con Share Play, Guida di gioco, Archiviazione cloud e Contenuti esclusivi. PS Extra da 13,99 euro al mese con tanti giochi mensili, Multigiocatore online, Sconti esclusivi in aggiunta ai servizi offerti dalla versione Essential. Infine PS Premium, da 16,99 euro al mese, che aggiunge ai contenuti della versione Extra i titoli Ubisoft+ Classics. Cosa aspettate ad aggiungere ai vostri regali di Natale una di queste offerte?

Nintendo Switch Online

Non poteva mancare nella nostra guida questa incredibile offerta dedicati ai “nintendari” amanti dei titoli su console portatile. Nintendo Switch Online è la versione che fa per voi, con due modalità differenti di accesso ai servizi e testando il servizio con iscrizione Nintendo Switch Online gratuitamente per 7 giorni! Potrete approfittare del solo servizio Nintendo Switch Online a partire da 3,99 euro al mese o lo stesso servizio con pacchetto aggiuntivo per ulteriori giochi e opzioni di accesso, a 39,99 euro per 12 mesi. E per cominciare a giocare subito in famiglia collegando fino a 8 account, è disponibile l’opzione famiglia a 34,99 euro o con pacchetto aggiuntivo a 69,99 euro.

5. Gadget a tema videoludico

Funko Pop a tema videogames

Lo sappiamo fin troppo bene: i Funko Pop sono da sempre una grande passione per tutti i collezionisti, e queste statuette non possono che fare gola tra i regali di Natale per tutti i nerd! Nell’ampia scelta di modelli disponibili, vi consigliamo di mettere le mani al più presto su Jonnhy Silverland, il famoso personaggio di Cyberpunk 2077, disponibile a 15,98 euro, oppure Paladin Mike di Tiny Tina’s Wonderland, a 15,98 euro. Passiamo poi per le versioni portachiavi, come Batman in versione vacanziera con un simpatico cappellino, a soli 6,90 euro, o ancora Miles Morales direttamente dal mondo di Spider-Man a 6,90 euro e ancora Z Goku a 7,90 euro direttamente da Dragon Ball, alcune delle tante soluzioni della collezione imperdibile POP Pocket Keychain. Chiaramente, basta semplicemente venire a conoscenza del personaggio o dell’universo preferito della persona a cui vorrete regalare un Funko per avere accesso a tante opzioni di scelta.

Magliette nerd

Non potevano mancare nemmeno dei suggerimenti dedicati all’abbigliamento per veri nerd, da includere nella vostra lista dei regali di Natale perfetti! Cominciamo la nostra selezione con qualche idea ironica, tra cui la T-Shirt The Last Sofas, come parodia all’acclamato titolo Naughty Dog The Last Of Us, a soli 11 euro, o ancora The Lord of the Beers, parodia de Il Signore degli Anelli, sempre disponibile a 11 euro. Passiamo poi ai classici modelli dedicati ai veri gamer, come la maglietta “Io non invecchio, salgo di livello“, disponibile a un prezzo di mercato di 18,99 euro, o la classica t-shirt con il primissimo logo PlayStation, a 12,90 euro. Per finire, qualche suggerimento immancabile negli armadi degli amanti dei più grandi franchise: da Assassin’s Creed Syndicate, a 24,90 euro, passando per la maglietta con Link da The Legend of Zelda, per un prezzo di 24,90 euro, fino alla versione Funko POP di Spider-Man a 17,93 euro. Tantissime idee regalo da non farvi scappare per la vostra wishlist natalizia!

Cappelli nerd

Per completare il vostro set di abbigliamento a tema videoludico, non poteva mancare qualche suggerimento anche a tema cappellini nerd e dedicati ai vostri videogames preferiti. Dalla versione hip hop del cappellino a tema Super Mario, disponibile a 16,99 euro, al cappellino pensato per tutti gli amanti del franchise Doom, a 23,99 euro. Non mancano nemmeno le versioni peluche di Eevee per un cappellino molto particolare, al prezzo di 29,38 euro, passando per il set con cappellino e guanti Pokémon per ragazzi e ragazze, a 20,95 euro, fino a un imperdibile berretto dedicato a Sonic a soli 12,99 euro! Le soluzioni per rendere i vostri regali di Natale sono davvero tante e tutte da scoprire, cosa aspettate a farle tutte vostre?

Speriamo che la nostra guida al perfetto regalo di Natale possa esservi utile e che possiate trovare ciò che più vi piace o che più vi converrà regalare a parenti e amici. Nell’articolo sono presenti molti link esterni, che sono stati inseriti per permettervi di accedere subito ai nostri consigli e non appartengono a partnership di nessun tipo!