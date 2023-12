Granblue Fantasy Versus Rising: pubblicato lo story trailer

Oggi 2 dicembre si sta tenendo il Granblue Fes 2023 al Tokyo Big Sight, e tra le varie novità svelate, è stato mostrato anche lo story trailer di Granblue Fantasy Versus Rising, nuova versione del picchiaduro di Arc System Works e Cygames uscito nel 2020 e che sarà disponibile dal 14 dicembre su PS4, PS5 e PC. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Inoltre, è stato annunciato anche Lucilius, primo personaggio, di sei, che arriverà nel DLC “Character Pass Part 1”. Qui sotto il calendario con il periodo d’uscita di questi personaggi;

Metà gennaio – Lucilius

Fine febbraio – Personaggio #2

Aprile – Personaggio #3

Maggio – Personaggio #4

Estate – Personaggio #5

Autunno – Personaggio #6

Questo invece il testo che accompagna il trailer:

Destini deformati dal caos, una misteriosa ragazza di nome Rein e le ali di Lucilius appena risorte gettano tutto nell’ombra. La luce della pace potrà mai tornare a splendere nei cieli?

Queste le caratteristiche del gioco dalla pagina del PlayStation Store:

Che cominci la festa! Reclama la corona in Grand Bruise Legends!

Vuoi prenderti una pausa dai combattimenti? Riprendi fiato e scopri un’isola unica piena di divertenti attrazioni. Puoi anche affrontare uno-contro-uno altri giocatori online in una selezione di corse a ostacoli e sfide di sopravvivenza in un’inedita modalità Party, Grand Bruise Legends!

Concentrati sulla battaglia, non sui controlli

Anche i principianti potranno godersi le emozioni e l’intensità dei combattimenti uno-contro-uno senza dover memorizzare complicati controlli. Le abilità possono essere eseguite anche premendo un solo pulsante!

Una storia coinvolgente ti attende

Parti all’avventura nei vasti cieli di Granblue Fantasy e immergiti in un viaggio epico mentre impari tutti i fondamentali del gioco. In questo picchiaduro d’ispirazione RPG più missioni completi, più forte diventerai.

Personalizza la tua esperienza a ogni livello

Esprimi la tua creatività aggiungendo ai tuoi personaggi preferiti di Granblue colori, skin per le armi, avatar della lobby e persino un partner selezionabile che ti sosterrà e ti darà consigli!

Scatena la tua immaginazione con i personaggi digitali

L’unico limite sarà proprio la tua fantasia. Costruisci diorami originali scegliendo da un’ampissima selezione di modelli 3D di alta qualità dalla serie di Granblue Fantasy Versus!

Qui sotto potete vedere lo story trailer di Granblue Fantasy Versus Rising.