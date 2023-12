Marvel Snap: filmato e dettagli della season in arrivo, Hellfire Gala

Second Dinner ha pubblicato il video che mostra la prossima stagione in arrivo su Marvel Snap, il gioco di carte per dispositivi mobile e PC con i personaggi dell’universo Marvel. Questa nuova season si chiamerà Hellfire Gale, ed è incentrata su Sebastian Shaw. Sarà disponibile da martedì 5 dicembre.

A presentare la nuova season il solito Ben Brode, ora in veste presentatore che annuncia gli ospiti in arrivo al Galà più esclusivo, con invitati i vari sviluppatori del gioco, mostrando cosa arriverà nel gioco la prossima settimana:

Articoli Consigliati Momodora Moonlit Farewell: annunciata la data d’uscita Granblue Fantasy Versus Rising: pubblicato lo story trailer

In primis, la carta del pass, ovvero Sebastian Shaw, costo 3 – forza 4, quando questa carta guadagna permanente forza, guadagna +2 forza. La nuova carta avrà, come solito, la variante da sbloccare al livello 50. A proposito di varianti, nel pass ci saranno quelle di Professor X e White Queen. In mezzo, gold, crediti, booster e avatar (sempre di Professor X, White Queen e lo stesso Sebastian Shaw).

Durante la stagione verranno poi pubblicate nuove carte:

Selene: Serie 5 / costo 1 – forza -1 – alla scoperta: affligge la carta di minor forza nella mano di ogni giocatore con -3 forza

Havok: Serie 5 / costo 2 – forza 0 – dopo ogni turno, perdi 1 energia massima, e questa carta guadagna +4 forza

Blob: Serie 5 / costo 6 – forza 4: alla scoperta: fonde il tuo deck con lui (e guadagna la forza totale) effetto continuo: non può essere spostata

Mostrate poi due location:

White Palace: copia la carta con il costo più alto dalla mano dell’avversario.

Castle Blackstone: il giocatore in vantaggio qui guadagna 1 energia ogni turno.

Inoltre arriveranno come novità gli album, che daranno la possibilità di di sbloccare nuove emote, e sarà disponibile il deck builder, che permetterà di costruire automaticamente i propri mazzi.

Infine, sono state mostrate alcune delle nuove varianti che arriveranno nel corso della season, e quelle che torneranno con l’evento invernale Winterverse.

Qui sotto potete vedere il filmato della prossima season di Marvel Snap, ricordandovi che un paio di mesi fa era stato celebrato il primo anniversario.