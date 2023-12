The Game Awards: SEGA sarà presente con un annuncio

Manca veramente poco ai The Game Awards, e probabilmente nei prossimi giorni arriveranno nuovi dettagli su diversi annunci e reveal previsti per l’evento. E sembra che SEGA abbia delle importanti novità da condividere.

La content creator Curiosjoi ha infatti recentemente condiviso su X un video mostrando una lettera che ha ricevuto per posta da parte di SEGA, in cui si parla di una “nuova era” e di “nuova energia”, e dove si incitano i fan a sintonizzarsi sui The Game Awards il 7 dicembre. Inoltre, rispondendo al tweet, il creatore, produttore e conduttore dell’evento Geoff Keighley, ha ulteriormente alimentato l’hype con l’emoji degli occhi, aggiungendo: “È solo l’inizio”.

L’anno scorso ricordiamo che era trapelata la notizia che, nell’ambito della sua iniziativa “supergiochi”, Sega avrebbe dato il via libera a reboot in live service di Jet Set Radio e Crazy Taxi, mentre all’inizio di quest’anno sarebbero trapelati anche i primi filmati di sviluppo del primo. Potrebbe essere uno di questi due titoli quello che Sega porterà allo show la prossima settimana?

Sega ovviamente non sarà l’unica grande azienda presente ai The Game Awards 2023: anche Microsoft ha recentemente fatto sapere di “importanti annunci” per la prossima settimana. Noi seguiremo l’evento in diretta, e vi aggiorneremo sui reveal e i premi, ricordandovi l’orario, all’una e trenta di notte (tra il 7 e l’8 dicembre, qui le nomination).

Qui sotto i due tweet, di Keighley e di Curiousjoi.