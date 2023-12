Alan Wake 2: in arrivo il New Game Plus?

Remedy Entertainment ha rilasciato una serie di aggiornamenti e patch per Alan Wake 2 nelle settimane successive all’uscita del gioco e, sebbene si siano concentrati sul perfezionamento del gioco e sulla risoluzione dei problemi tecnici, i fan hanno ancora nuove funzionalità e contenuti da attendere con ansia. Ad esempio, Remedy ha confermato prima dell’uscita del gioco che il New Game Plus sarebbe stato aggiunto dopo il lancio, e sembra che il momento sia quasi arrivato.

Di recente, lo studio ha pubblicato su Twitter un messaggio che sembra essere un’imminente uscita del New Game Plus. “Nuovo mese, nuovo gioco… plus?”, ha scritto lo sviluppatore, suggerendo che la funzione sarà aggiunta nel corso di questo mese.

In precedenza, Remedy ha confermato che il New Game Plus di Alan Wake 2 non solo andrà di pari passo con una nuova opzione di difficoltà Nightmare, ma presenterà anche nuovi contenuti narrativi “alternativi”, tra cui nuovi contenuti video e pagine di Manoscritto.

Alan Wake 2 è disponibile per PS5, Xbox Series X/S e PC. Sono in fase di sviluppo anche due espansioni che verranno lanciate nel 2024.