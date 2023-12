The Game Awards 2023: Sharkmob e Level Infinite riveleranno un nuovo gioco

I The Game Awards, che si terranno il 7 dicembre, si preannunciano come un evento ricco di rivelazioni, annunci e aggiornamenti e, a meno di una settimana dall’evento, cominciano a trapelare dettagli su alcuni di questi annunci.

Come confermato dall’account Twitter ufficiale dei The Game Awards, durante la manifestazione della prossima settimana verrà annunciato un nuovo gioco di Sharkmob (Vampire: The Masquerade – Bloodhunt) e Level Infinite, di proprietà di Tencent (Assassin’s Creed Jade, SYNCED). Uno sneak peak accompagnato dall’annuncio del gioco fa anche minacciose promesse di una tempesta in arrivo.

Il sito web di Sharkmob potrebbe dare qualche indizio su cosa sarà il gioco: lo sviluppatore ha dichiarato che i due progetti non annunciati che ha in sviluppo sono entrambi titoli AAA costruiti su Unreal Engine 5 per PC e console current-gen, con elementi “ricchi di azione, online e sociali”.

Per quanto riguarda gli altri annunci che ci si può aspettare ai The Game Awards, Larian Studios annuncerà una data di uscita per Baldur’s Gate 3 su Xbox Series X/S, mentre vedremo anche nuovi contenuti in arrivo per Warframe e Crash Team Rumble.

Anche Sega, Microsoft e lo sviluppatore di Inscryption hanno annunciato annunci importanti per lo showcase e, potenzialmente, è stata annunciata anche la presentazione di Death Stranding 2.