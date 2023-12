Indie Live Expo Winter 2023: ecco i vincitori

INDIE Live Expo Winter 2023, la vetrina digitale che collega gli appassionati di giochi indie di tutto il mondo tramite una trasmissione di due giorni in inglese, giapponese e cinese, ha concluso il suo evento finale del 2023. Spettatori di tutto il mondo sintonizzati per anteprime mondiali e aggiornamenti su oltre 100 giochi, un viaggio virtuale nei Paesi Bassi e la quarta cerimonia annuale degli INDIE Live Expo Awards. I titoli più attesi rivelati durante l’INDIE Live Expo “Summer Spotlight” sono tornati quest’inverno con nuove notizie e annunci di date di uscita, tra cui Omega Crafter, che annuncia la beta aperta ora disponibile su Steam per PC e Enshrouded. Lo sviluppatore PLAYISM, annuncia la data di uscita di Fight Crab 2. INDIE Live Expo Steam prevede sconti sui giochi presentati durante la vetrina dell’inverno 2023, nonché riduzioni di prezzo sugli ex-alunni indie degli eventi passati.

Ad oggi, l’evento ha condiviso più di 2400 giochi indie con 88 milioni di fan in tutto il mondo dal suo debutto nel 2020. INDIE Live Expo estende un ringraziamento speciale alla giuria di quest’anno, al cui interno era presente anche GamesVillage. Potete vedere il giorno 1 e il giorno 2 dell’Expo qui sotto. I titoli vincitori di quest’anno includono:

Local Cultural Representation Award

Venba (Visai Games)

Best Game Feel Award

Blasphemous 2 (The Game Kitchen, Team17)

Best New Characters Award

Sea of Stars (Sabotage Studio)

Internet Viral Award

Party Animals (Recreate Games, Source Technology)

Rules of Play Award

Viewfinder (Sad Owl Studios, Thunderful Publishing)

Trailer of the Year Awards

『HUMANITY』Reveal Trailer (tha ltd., Enhance)

Best Short Game Award

Viewfinder (Sad Owl Studios, Thunderful Publishing)

Rediscovery Award

OXENFREE II: Lost Signals (Night School Studio, Netflix)

Late Bloom Award

Mount & Blade II: Bannerlord (TaleWorlds Entertainment)

Most Addictive Game Award

EVERSPACE 2 (ROCKFISH Games)

Grand Prize

Viewfinder (Sad Owl Studios, Thunderful Publishing)

