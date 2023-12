Secretlab TITAN Evo 2022 Series Recensione: un vero “trono da gaming”

L’eccellenza nel settore dei videogiochi può essere raggiunta dai videogame, che possono eccellere nel loro gameplay; negli accessori quali headset, mouse, tastiere, microfoni; ma anche le gaming chair (le sedie da gaming) possono raggiungere e toccare la perfezione. E questo è il caso delle gaming chair targate Secretlab, azienda leader nel proprio settore, che da anni realizza sedie da gaming cui popolarità ha destato le attenzioni di tanti brand che si sono legate alla società, vedi League of Legends, Assassin’s Creed, Naruto, Cyberpunk 2077, Attack on Titan, Valorant, e chi più ne ha, più ne metta! L’azienda ci ha dato la possibilità di testare i suoi prodotti: la TITAN Evo 2022 Series. Tra i tanti modelli messi a nostra disposizione, ho scelto quello “Cookies & Cream” con tessuto SoftWave Plus, in grado di dare un tocco di professionalità alla mia zona lavoro/gaming. Ci troviamo davanti ad una delle migliori sedute che ci sono in circolazione? Leggete la recensione per scoprirlo!

Secretlab TITAN Evo 2022 Series: il livello superiore si vede dal packaging

Che Secretlab TITAN Evo 2022 Series fosse una sedia Premium (non soltanto dal prezzo) me ne sono accorto fin dal primo impatto con l’enorme scatola della gaming chair. Al netto di un maltrattamento da parte del corriere, la sedia da gaming si presenta custodita in un possente scatolone capace di resistere ad ogni genere di urto, dando solidità e la sicurezza che dentro nulla possa essere scalfito e danneggiato da fattori esterni. Una volta aperta la scatola, mi son ritrovato davanti ad una perfezione di incastri cui meglio non si poteva fare: una sorta di tetris metallico dove ogni pezzo che compone la gaming chair è stato collocato in maniera scientifica e millimetrica.

Oltre a ciò, ogni componente si è presentato protetto da imballaggi mai visti nelle altre sedie da gaming che sicuramente non faranno rimpiangere l’alto costo della sedia e i soldi spesi per acquistarla, costo che si traduce soprattutto nella qualità dei materiali, sia per quanto riguarda quelli di metallo, solidissimi e che danno la percezione di essere robustissimi fin dal primo tocco, sia per quanto riguarda seduta e schienale. Inoltre, alcuni pezzi quali le rotelle della base, le protezioni delle viti e i braccioli, sono stati proposti all’interno di scatole protettive che non solo fungevano da ulteriore protezione a questi accessori, ma hanno permesso una perfetta collocazione all’interno della scatola. Una volta tolti tutti i componenti dalla scatola, comprese le enormi istruzioni collocate su di un cartellone abbastanza grande, possiamo passare al montaggio della TITAN Evo 2022.

Una gaming chair che si monta “da sola”

Fino all’arrivo della Secretlab TITAN Evo 2022 Series la quota di sedia da me possedute e montate era ferma a 4 (3 da gaming e una da ufficio), tutte con annesse difficolta proprio nella fase di montaggio dovute ai componenti e alle modalità di assemblaggio. Ebbene, TITAN Evo 2022 ha spazzato via tutti i miei timori relativi al suo di assemblaggio! Questa gaming chair si è letteralmente montata da sola e questo è dovuto alla maniacale perfezione che il produttore ha riversato nei componenti e alla struttura della sedia da gaming. Ma procediamo con ordine!

Al fruitore viene offerto un kit di montaggio di ottima qualità, tra cui 2 chiavi per svitare e avvitare le poche viti necessarie al montaggio dell’intera struttura. Dopo aver montato senza alcuna difficoltà la base girevole della sedia, sono passato immediatamente al montaggio della seduta e dello schienale… ed è quei che mi sono innamorato perdutamente del prodotto. In passato le altre sedie da gaming hanno richiesto tanta pazienta e almeno un’altra persona per poter montare il “corpo” della gaming chair, mentre Secretlab TITAN Evo 2022 Series è stata pensata talmente bene che son riuscito a montarla in solitaria e senza la minima difficoltà. Gli alloggi per le viti sono stati studiati per permettere ad una singola persona di fare tutto il lavoro e con pochissima fatica si riesce a montare il tutto in circa 40-45 minuti (e dunque, 2 persone dovrebbero metterci giusto 20-25 minuti per assemblare la sedia). Già, perché una volta montata la base centrale, installare il meccanismo inferiore che collega la seduta alla base risulta essere un gioco da ragazzi. Infine, coperture laterali, braccioli e poggiatesta presentano un fissaggio magnetico: pochi secondi e il gioco è fatto!

Seguendo correttamente le istruzioni, TITAN Evo 2022 è stata montata alla perfezione ed era subito pronta all’utilizzo. Tra le feature apprezzate durante la fase di assemblaggio, sicuramente da menzionare sono i perfetti alloggi delle viti (ah, in tutto dovrete avvitare soltanto 8 viti), che a differenza di altre sedie da gaming (vedi quelle di Trust Gaming) sono più diretti e di facile accesso, la struttura dei braccioli già pre-montata sulla seduta, e soprattutto la leva di blocco del meccanismo dello schienale, perfetta protezione per i più piccoli. Dopo aver montato l’intera gaming chair mi è sorta subito una domanda: ma può mai esistere una sedia in grado di presentare un montaggio più semplice? Forse, soltanto quelle già pre-montate!

Finalmente ci sediamo!

Il primo impatto una volta seduti sulla Secretlab TITAN Evo 2022 Series è stato sensazionale: il livello di comodità raggiunto è semplicemente superiore ad ogni altra sedia da gaming provata fino a questo momento. A primo impatto la seduta può sembrare più “dura” rispetto alle imbottiture delle sedie rivali, ma già dopo pochi minuti la situazione cambia. Inoltre, l’ottimo meccanismo dello schienale permette di trovare la posizione più comoda per il lavoro, il gaming, ma anche il semplice relax. Inoltre, la parte lombare della schiena trova giovamento grazie a delle manopole poste ai lati della sedia che permettono di regolarne la posizione e trovare la propria confort-zone. Oltre a queste 2 manopole, troviamo la classica leva per regolare l’altezza della sedia, mentre i braccioli possono essere sia ruotati a destra e a sinistra, sia essere alzati o abbassati a proprio piacimento. Inoltre, il modello con tessuto SoftWave Plus scelto da me dona ulteriore morbidezza all’intera sedia, ma con un grosso contro: non essendo di pelle, bisogna stare attenti a non sporcare la gaming chair, perché con questo tessuto le macchie resteranno in maniera permanente e non potranno essere rimosse.

Parlando del modello, ho optato per una misura Regular, con Secretlab che offre i propri modelli anche con le misure Small e Large. Per le mie dimensioni corporee, il modello Regular presenta uno schienale nella media, mentre la seduta risulta un po’ troppo grande. Dunque, il mio consiglio è quello di scegliere bene la misura della sedia prima di acquistarla, perché visto il costo, Secretlab TITAN Evo 2022 Series sarà per forza di cose la vostra gaming chair definitiva e dunque, meglio non sbagliare la “taglia”. Proprio il prezzo delle sedie del produttore è il fattore che più fa storcere il naso, perché parliamo di prezzi che oscillano tra i 520 e i 560 euro. Costi non proprio accessibili a tutti, ma perfettamente in linea con tutto quello che offre Secretlab: materiali di qualità superiore rispetto ai produttori rivali, un montaggio estremamente facile, una struttura solida, una comodità senza precedenti… e lasciatemelo dire, un design che non può che dare lustro e professionalità alla vostra zona gaming, soprattutto se siete degli streamer e/o dei content creator.

Secretlab TITAN Evo 2022 Series merita ogni centesimo speso, oltre a tanti elogi per ciò che propone in ogni suo aspetto. Una volta montata, la gaming chair diventerà senza ombra di dubbio una valida alleata per passare comodamente le intense ore che passerete davanti al PC o davanti alla console. Io me ne sono innamorato fin da subito e una volta provata, ho subito mandato “in pensione” le altre sedie da gaming in mio possesso, che per carità sono anche buone per quello che costano, ma a confronto al prodotto targato Secretlab faticano a stare al passo. Ora non resta che vedere quanto tempo durerà questo regale “trono da gaming”, ma toccando con mano i materiali di cui è composto, ho la sensazione che ci vorranno anni prima di vedere i primi segni di usura. Se dovete acquistare una nuova poltrona da gaming, il consiglio che posso darvi è quello di non affrettare i tempi e mettere i soldi da parte per fare un acquisto a colpo sicuro… e il nome di quell’acquisto è TITA Evo 2022!