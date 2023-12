Mortal Kombat 1 riceverà il DLC Story, Quan Chi in arrivo il 21 dicembre

NetherRealm Studios ha rilasciato il primo trailer di gioco per il prossimo personaggio DLC dedicato a Quan Chi per Mortal Kombat 1. Uscirà il 14 dicembre per i possessori del Kombat Pack e il 21 dicembre per tutti i giocatori. Dai un’occhiata ad alcune delle sue mosse qui sotto.

Proveniente da NetherRealm, Quan Chi è uno dei principali antagonisti della serie, utilizzando la negromanzia. In Mortal Kombat 1, usa anche i portali per assalire i nemici, evocando tentacoli in stile Cthulhu per colpirli e lanciarli in giro. La sua fatalità consiste nel tagliare verticalmente il suo avversario in pezzi sottili: brutale ma efficiente. In mostra anche Khameleon, il prossimo Kameo Fighter. Utilizza le mosse di Jade, Kitana e Mileena per preparare gli avversari alle combo. Inoltre, il creatore e co-fondatore di NetherRealm Ed Boon ha confermato che il DLC della storia è in lavorazione. Parlando con la pubblicazione di intrattenimento brasiliana Omelete al Comic Con Experience del 2023 a San Paolo, Boon ha detto:

Proprio come abbiamo fatto con Mortal Kombat 11 , pubblicheremo una seconda parte con più storia, e dopo avremo una grande sorpresa.

Di seguito una panoramica tramite Steam:

Scopri un universo di Mortal Kombat del tutto rivoluzionato, creato dal Dio del fuoco Liu Kang. Rispettando la visione di perfezione del Dio del fuoco Liu Kang, Mortal Kombat 1 presenta un universo familiare e allo stesso tempo radicalmente diverso. Le Invasioni sono una campagna per giocatore singolo con una varietà distinta di sfide. Con una meccanica RPG e di progressione inclusa e le azioni di kombattimento incredibili di MK1, le Invasioni ti garantiscono sfide pronfonde e coinvolgenti e un sacco di ricompense da riscuotere. I kameo migliorano sensibilmente ogni kombattimento, assistendo i compagni di squadra con mosse speciali, lanci e breaker difensivi.

Mortal Kombat 1 è disponibile per Xbox Series X/S, PS5, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.