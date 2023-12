The Game Awards 2023: online l’attesissimo Hype Trailer

Mancano pochi giorni ai The Game Awards 2023, l’evento che premia con il GOTY il gioco migliore dell’anno, e per aumentare l’hype per il 7 dicembre sul canale YouTube ufficiale dei TGA è stato pubblicato un trailer, intitolato Geoff ‘s Hype, che mostra tutti i titoli che saranno presentati durante l’evento. Tra i vari giochi che si possono vedere nel video ci sono Baldur’s Gate 3, Marvel’s Spider-Man 2, Mortal Kombat 1, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Honkai Star Rail, Starfield, Alan Wake II, Diablo IV, Resident Evil IV e altri. Potete vedere il video qui sotto. Di seguito una panoramica del trailer:

Ecco il trailer pubblicitario di quest’anno che ho modificato. È la storia della ricerca infinita, ma ottimistica, che compiamo nei giochi e nella vita, per vincere sfide e trovare una via da seguire, insieme.

Il produttore e conduttore Geoff Keighley ha confermato che durerà da due ore e mezza a tre ore, più o meno simile allo spettacolo dell’anno scorso. Quando è stato chiesto di valutare gli annunci su una scala da 1 a 10 in base alla loro grandezza, Keighley ha detto che è “difficile da dire”, aggiungendo:

Mi sento davvero bene riguardo a ciò che faremo quest’anno. Penso che abbiamo un sacco di cose interessanti… nuovi giochi, nuove squadre, nuovi mondi che vedrai.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni sui The Game Awards 2023.