The Game Awards 2023: svelata la durata dell’evento

La notte tra il 7 e l’8 dicembre a partire dalle ore 1:30 italiane si terranno gli annuali The Game Awards 2023, con l’evento di Geoff Keighley che richiederà a noi italiani un piccolo sacrificio per poter seguire la serata di premiazione in orari che come sempre non sono mai ottimali per gli addetti ai lavori e gli utenti del Bel Paese. Oggi però possiamo darvi più dettagli sulla durata dell’intera serata (nottata per noi).

Il conduttore e presentatore canadese ha infatti affermato che i The Game Awards 2023 avranno una durata simile ai TGA dello scorso anno. Dunque, considerando che all’1:30 di notte inizierà il pre-show ufficiale e che l’evento vero e proprio partirà alle ore 2:00, occorrerà restare svegli fino alle 4:30 del mattino per poter assistere alla conclusione della cerimonia di premiazione, ossia all’assegnazione del premio Game of the Year e al trailer/gameplay finale che chiuderà i The Game Awards di quest’anno. Intanto, il buon Geoff ha deciso di caricarci con l’Hype Trailer dei TGA 2023!