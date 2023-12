JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R: annunciato il DLC Wonder U

Wonder of U si unirà a Le bizzarre avventure di JoJo’s Bizarre Adventure All-Star come ultimo personaggio DLC del gioco. L’uscita è prevista per l’8 dicembre 2023. Trovate il trailer di Wonder U qui sotto. Wonder of U può “causare calamità a qualsiasi avversario che si mette sulla tua strada”. Bandai Namco aggiunge:

Usa le leggi naturali della calamità a tuo vantaggio per influenzare inevitabilmente la vittoria a tuo favore.

Coloro che acquistano il DLC possono accedere al Glossario Wonder of U JoJo, al Model Viewer, al Sound Test e all’Art Viewer. Viene fornito anche con oggetti da collezione nel negozio in-game. Wonder of U sarà il terzo personaggio DLC nel secondo pass stagionale di JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle insieme a R. Yuya Fungami e Leone Abbacchio erano gli altri due. Di seguito una panoramica del gioco:

JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R immerge i giocatori in un preciso adattamento videoludico della popolare serie anime. Il gioco è rimasto fedele all’accattivante stile artistico dell’autore Hirohiko Araki, ricreando accuratamente le espressioni dei personaggi, le sequenze filmate delle mosse speciali “Stand” e le intense battaglie con una grafica dai dettagli straordinari. Il gioco riunisce un enorme roster di oltre 50 personaggi provenienti da ogni arco narrativo nell’universo di JoJo, consentendo ai giocatori di rivivere le celebri battaglie della serie e vedere interagire eroi di diverse linee temporali per la prima volta.

JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC tramite Steam e Game Pass. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.