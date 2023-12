Crysis 4: il team di sviluppo ci aggiorna sullo sviluppo del gioco

Nel gennaio del 2022, Crytek annunciò di aver iniziato a lavorare al prossimo capitolo dell’acclamato franchise di sparatutto in prima persona, Crysis, anche se si potrebbe perdonare il fatto di essersene dimenticati, visto che nei quasi due anni trascorsi da allora non ci sono stati praticamente aggiornamenti sul gioco. Cosa sta succedendo esattamente a Crysis 4?

Beh, è ancora in lavorazione, anche se non è ancora in una fase in cui Crytek è pronta a mostrarlo. In una recente intervista con MP1st, David Fifield, direttore generale dello studio, ha fornito un breve aggiornamento sul gioco, affermando che è ancora in lavorazione e che ci sta lavorando “un grande team”. Ulteriori dettagli sul titolo, secondo Fifield, arriveranno “più avanti”.

Ecco le dichiarazioni di Fifield:

Crysis 4 è attualmente ancora in fase di sviluppo e abbiamo un grande team che ci sta lavorando. Ci aggiorneremo quando avremo maggiori dettagli in merito.

Poco dopo l’annuncio di Crysis 4 (o l’annuncio che il gioco era in fase di sviluppo), è stato confermato che a dirigere il gioco sarebbe stato Mattias Engström, il quale, durante un lungo periodo di lavoro presso IO Interactive, ha ricoperto il ruolo di level designer in Hitman (2016) e Hitman 2, e di game director in Hitman 3.

Al momento non si sa per quali piattaforme Crysis 4 verrà sviluppato.