Rog Ally Z1 e Z1 Extreme acquistabili in sconto

Nel corso delle recenti ore, ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato una splendida occasione per tutti coloro che stanno cercando disperatamente di entrare in possesso di Rog Ally, uno dei device sicuramente più appetibili per quanto riguardo il mercato delle handheld console. Infatti, proprio in questo momento, abbiamo appreso che la compagnia ha messo in sconto Rog Ally nelle sue due versioni: Z1 e Z1 Extreme. ASUS ROG ha riservato da oggi fino al 31 dicembre una promozione incredibile a tutti gli utenti che vogliono acquistare la console portatile da gioco ROG Ally.

La console in versione Z1 Extreme sarà disponibile sull’eshop di ASUS, Gold Store, Amazon e i maggiori e-retailer e retailer ad un prezzo consigliato al pubblico di 649€, mentre la versione Z1 sarà disponibile sull’eshop di ASUS e nei Gold Store ad un prezzo consigliato al pubblico di 499€. Insomma, sicuramente si tratta di un’occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire, specialmente per tutti coloro che sono alla ricerca di Rog Ally.