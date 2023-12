Outcast a New Beginning: annunciata la data

Il publisher THQ Nordic e il team di sviluppo Appeal Studios hanno annunciato la data d’uscita di Outcast a New Beginning, avventura open-world e sequel del classico di vent’anni fa. Sarà disponibile dal 15 marzo 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Il gioco offre una visione leggermente autoironica ma sana dei temi e dei tropi fantascientifici, iniettando un senso di divertimento in una rivolta planetaria contro spietati invasori robotici.

Qui sotto una panoramica del gioco:

Potenziamenti delle armi, alieni e mostri (che possono anche essere predatori): troverete tutto questo in Outcast – A New Beginning, il prossimo action-adventure open-world di Appeal Studio e THQ Nordic! Impersonate Cutter Slade, ex Navy SEAL, e guadagnatevi la fiducia dei Talan locali. Impegnati nella guerriglia, ad esempio distruggendo i convogli di munizioni del nemico per indebolire le basi e scegliendo liberamente dove sferrare il prossimo attacco, determinando il successo della rivolta dei Talan.

La posta in gioco è alta, ma Cutter Slade porta in primo piano un umorismo asciutto, aggiungendo un tocco di arguzia all’intensa trama. Riscoprite l’incredibile mondo di gioco che ricorda l’amato Outcast 1, offrendo al contempo qualcosa di totalmente nuovo e accessibile per i nuovi arrivati. Ogni angolo è pieno di meraviglie e sorprese!

Outcast – A New Beginning è sviluppato da Appeal Studios a Charleroi, in Belgio, e sarà disponibile dal 15 marzo 2024 per PC a un prezzo di € 59,99, e per PlayStation5 e Xbox Series a un prezzo di € 69,99.

Lasciandovi al combat trailer fatto uscire a metà novembre, ricordiamo che il gioco venne svelato allo showcase THQ di un paio di anni fa.