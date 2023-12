Cyberpunk 2077: trailer dell’update 2.1

Da domani 5 dicembre arriverà in Cyberpunk 2077 l’update 2.1, che porterà diverse novità al titolo di CD Projekt Red, a partire dalle stazioni metropolitane. Per questo, il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo trailer che mostra cosa arriverà, e che potete vedere in fondo alla notizia.

Qualche giorno fa si era tenuta una live stream su Twitch, con la producer Monika Janowska che aveva dichiarato come la metropolitana non era nei loro piani all’inizio, ma che nel “corso del tempo abbiamo rivisto il nostro piano e, con la Ultimate Edition all’orizzonte, abbiamo deciso che potrebbe essere effettivamente realizzabile“. Domani 5 dicembre sarà difatti disponibile anche la Ultimate Edition per PC, PS5 e Xbox Series X/S, che contiene al suo interno sia il gioco base che l’espansione Phantom Liberty.

Il sistema metro si chiama Night City Area Rapid Transit e prevede cinque linee metropolitane. I giocatori possono viaggiare tra 19 stazioni, che possono essere utilizzate come punti di spostamento rapido o “come una vera e propria esperienza di viaggio in metropolitana”.

Janowska ha detto che la metropolitana è stata progettata come una funzione di gioco di ruolo che consente ai giocatori di visitare le attrazioni turistiche, tra le altre attività, anche se possono scegliere di saltare il viaggio in qualsiasi momento.

Un’altra novità che arriva domani è il Radioport, che consente ai giocatori di ascoltare la radio mentre esplorano la città a piedi o, appunto, in metropolitana. Il filmato mostra anche la nuova macchina Porsche 911 Cabriolet, gare di macchine rigiocabili, nuove moto, combattimenti in moto migliorati, hangout con i partner, combattimenti con boss migliorati, nuovi trick in moto, miglioramenti generali tra luci ed effetti sonori e altro da scopire. Potete vedere il trailer dell’aggiornamento 2.1 di Cyberpunk 2077 qui sotto.