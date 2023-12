Vampire Survivors: l’aggiornamento con le Adventures arriva il 6 dicembre

Poncle ha pubblicato un nuovo trailer per Vampire Survivors, che annuncia l’arrivo della versione 1.8 e che porterà le “Adventures”. Come scritto nel testo che accompagna il video (che potete vedere in fondo alla notizia), queste avventure sono “una modalità storia autonoma, in miniatura, che reimpostano e rimescolano i contenuti del gioco”. In arrivo su PC, Xbox One e Xbox Series X/S il 6 dicembre. L’uscita su Nintendo Switch e Mobile seguirà più avanti, e il team si scusa per il ritardo.

Ogni avventura offrirà un percorso di progressione unico, dando ai giocatori l’opportunità di partire da zero e di affrontare sfide personalizzate con un arsenale limitato, senza perdere preziosi sblocchi nel gioco principale.

Qui sotto potete vedere il filmato del nuovo aggiornamento in arrivo su Vampire Survivors, mentre a questo link, le domande sulla nuova modalità.