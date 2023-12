Overwatch 2: trailer di lancio della stagione 8

Blizzard ha pubblicato il trailer di lancio della stagione 8 di Overwatch 2, che vede protagonista il nuovo eroe Mauga (svelato ufficialmente al Blizzcon di novembre). La season partirà domani 5 dicembre e vedrà tra le novità, come scritto nella news sul sito ufficiale:

Mauga:

Eroe tank che può essere sbloccato all’interno del gioco. Armato di due pistole a catena in grado di ustionare e sbaragliare i nemici, Mauga è un feroce stratega che non va sottovalutato. Può travolgere gli avversari e piombare su di loro con Sovrastazione, rinforzare la sua squadra con Sovraccarico Cardiaco e persino costringere i nemici a lottare in corpo a corpo con la sua potentissima Ultra, Lotta in Gabbia. Ascoltato i feedback, le sue armi sono state potenziate e può contare su un’armatura che gli permetterà di combattere più a lungo.

Battaglia delle Bestie:

Richiamo della caccia è un’epica stagione incentrata sul tema dei Cacciatori di Bestie. Combattete in una potente rissa con epiche e potenti Grandi Bestie in una divertente modalità di gioco PvPvA 4v4: Battaglia delle Bestie. Durante uno scontro tra Grandi Bestie, proteggete la vostra mentre vi coordini con i compagni con l’obiettivo di sconfiggere quella nemica. Potrete vestire i panni di Mauga, l’unico tank disponibile in questa modalità, oppure provare uno dei tanti eroi a tema Richiamo della caccia e distruggere la salute della Grande Bestia cercando di evitare le sue potenti abilità.

Affrontate la Battaglia delle Bestie e tutte le altre tue modalità preferite per completare nuove sfide in un evento a tempo limitato fino al 18 dicembre. Potrete ottenere nuovi oggetti cosmetici, tra cui un highlight per Mauga e una cartolina inedita. In più, guadagnate fino a 25.000 PE Pass Battaglia per iniziare alla grande il Pass Battaglia Stagione 8 e impegnatevi per sbloccare altre ricompense come il modello mitico Orisa Grande Bestia, disponibile nel Pass Battaglia Premium.

Modelli arma Luce solida:

Arrivano i modelli arma, un nuovo modo per personalizzare gli eroi. Si parte con il tema Luce solida per Rein, Reaper e Mercy. Questi eleganti design con effetti visivi e sonori personalizzati possono essere equipaggiati insieme a qualsiasi modello di questi eroi. Arriveranno altri modelli arma nelle prossime stagioni.

Magico Inverno:

Iniziano le festività con l’evento Magico Inverno. Gli eroi festeggiano con i nuovi modelli delle feste. Superate le sfide per sbloccare un modello leggendario a scelta tra Abito Elegante per Cassidy o Baptiste, oppure il comodo modello Pigiama invernale per Illari. Ritornano anche le modalità evento, come Mei: Operazione Palle di Neve e Caccia allo Yeti, con nuove sfide e ricompense. Magico Inverno arriverà martedì 19 dicembre.

Perfezionate le vostre abilità con Echo, Genji, Mei, D.VA e Lúcio

La nuova serie di percorsi Maestria degli eroi arriva dal 2 gennaio in un evento di cinque settimane che introdurrà ogni settimana un percorso per un eroe diverso, insieme a sfide e ricompense cosmetiche inedite.

Festeggiate l’Anno del Drago con il ritorno della modalità prop hunt

Il finale della Stagione 8 vedrà il ritorno dell’evento Capodanno Lunare. La modalità prop hunt Marachelle e Magie arriverà sulla mappa Lijiang – Mercato Notturno: Kiriko Ladra avrà tanti nuovi oggetti in cui trasformarsi, quindi dovrete aguzzare ancora di più la vista. Inoltre, non perdete gli inediti modelli leggendari nel negozio di gioco e divertitevi con il ritorno di modalità come Cattura la bandiera e Deathmatch Cacciatore di Taglie. I festeggiamenti e gli spettacoli pirotecnici per l’Anno del Drago iniziano il 30 gennaio.

Qui sotto potete vedere il trailer.