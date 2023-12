Emergency Call 112 Squadra d’Attacco: annunciata la data su PlayStation e Xbox

Il publisher Aerosoft e il team di sviluppo Crenetic hanno annunciato che Emergency Call 112 Squadra d’Attacco sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S, al prezzo di 29,99 euro, a partire dal 15 dicembre. Le versioni per Nintendo Switch (digitale e retail, rispettivamente €29,99 e €39,99) usciranno nel 2024.

In Emergency Call 112: Squadra d’Attacco, pompieri e amanti dell’adrenalina assumeranno il ruolo della Squadra d’attacco per portare a termine una serie di missioni coinvolgenti, spesso salvavita. Dalla lotta contro gli incendi di auto e il salvataggio di persone da ascensori, alla lotta contro grandi incendi in edifici, uffici o in profondità di gallerie e tunnel. Per affrontare le operazioni in modo rapido ed efficace, è disponibile un’ampia gamma di attrezzature per attacchi interni ed esterni. Dopo una breve ricognizione della scena, è il momento di mettersi al lavoro completando gli obiettivi operativi primari e secondari.

Articoli Consigliati EA Originals: leak del prossimo titolo Overwatch 2: trailer di lancio della stagione 8

Sono i giocatori stessi a decidere l’ordine in cui affrontare gli obiettivi. Tuttavia, ci sono anche numerosi pericoli in agguato, come eventi casuali e reali che offrono ulteriori sfide. Un incendio vicino a una bombola di gas altamente infiammabile o incidenti imprevisti possono aumentare in un attimo la natura esplosiva di una missione, quindi non mettetevi troppo comodi! La priorità assoluta è sempre la vostra sicurezza e quella di tutte le persone coinvolte sul posto.

Caratteristiche: