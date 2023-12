EA Originals: leak del prossimo titolo

Billbil-kun di Dealabs, che da anni fa trapelare informazioni affidabili sui giochi, afferma che il prossimo gioco della linea EA Originals di Electronic Arts si chiamerà Tales of Kenzera: ZAU.

Il gioco sarà sviluppato da Surgent Studios, uno studio transmediale con sede nel Regno Unito che ha firmato un accordo con EA nel marzo 2021, quando era noto come Silver Rain Games.

Secondo quanto riportato da billbil-kun, il gioco sarà un adventure/platform a scorrimento laterale in 2,5D, simile ai giochi della serie Trine. Avrà come protagonista “un giovane che indossa due collane ed è dotato di poteri magici sulla testa e sui pugni”. L’annuncio del gioco dovrebbe arrivare breve, con una data di uscita prevista per il 23 aprile 2024, e il prezzo di 17,99 dollari.

Anche se non confermato ufficialmente da billbil-kun, potrebbe essere molto probabile che Tales of Kenzera: ZAU sarà rivelato ai The Game Awards questa settimana (ricordiamo la data, dall’1:50 nella notte tra il 7 e l’8 dicembre).

La biografia dell’account ufficiale di Surgent Studios su X dice che sta “creando un gioco con EA Originals” e il suo fondatore, l’attore e producer nominato ai BAFTA Abubakar Salim, ha fatto sapere sul proprio account che questa settimana sono in arrivo grandi novità.