Project Baxter: annunciato da Starbreeze action/adventure co-op nel mondo di Dungeons & Dragons

Starbreeze Entertainment (team della serie PayDay) sta lavorando a un nuovo action/adventure ambientato nel mondo di Dungeons and Dragons: con il nome in codice di Project Baxter, il gioco sarà lanciato nel 2026 per “tutte le principali piattaforme” con cross-play. Sono state pubblicate al momento due concept artwork, che potete vedere in fondo alla notizia.

Sviluppato e pubblicato da Starbreeze, Project Baxter è realizzato con Unreal Engine 5 e sarà caratterizzato da elementi multiplayer cooperativi e games-as-a-service. Non si conoscono altri dettagli, ma il CEO Tobias Sjogren ha dichiarato nel comunicato stampa che è “difficile immaginare un’accoppiata migliore di Dungeons and Dragons e Starbreeze – entrambi con le loro fondamenta nelle esperienze cooperative e guidate dalla community, nel “gioca a modo tuo” e nella rigiocabilità infinita”.

Articoli Consigliati Dragon Age Dreadwolf: nuovo trailer, con presentazione completa del gioco nell’estate 2024 EA Originals: leak del prossimo titolo

Ha poi aggiunto:

“Quando abbiamo esaminato le possibili IP per i nostri progetti futuri, Dungeons and Dragons è sempre stato in cima alla nostra lista, e sono incredibilmente felice di annunciare questa licenza. Voglio ringraziare Wizards of the Coast per essere un partner così importante. Lo sviluppo del gioco è in pieno svolgimento e siamo entusiasti di offrire un’incredibile action adventure di Dungeons and Dragons nel 2026“.

Eugene Evans, senior VP of digital strategy and licensing a Wizards of the Coast e Hasbro, ha dichiarato: “Dungeons and Dragons sta vivendo un anno straordinario. I nostri marchi di gioco, tra cui Dungeons and Dragons, continuano ad attrarre grandi partner mentre eseguiamo il nostro piano di crescita del nostro portfolio di giochi digitali attraverso licenze e sviluppo. La nostra collaborazione con Starbreeze è un’ottima dimostrazione di questa strategia. Grazie ai loro impressionanti giochi e alla loro passione per Dungeons and Dragons, siamo certi che creeranno un’esperienza che delizierà i fan di tutto il mondo”.

L’annuncio arriva poco dopo un altro da parte di Sarbreeze che arriverà fra qualche anno, ovvero GodsTV, shooter “cartoon punk” con uscita sempre nel 2026.

Qui sotto i due artwork di Project Baxter.