Dragon Age Dreadwolf: nuovo trailer, con presentazione completa del gioco nell’estate 2024

Il publisher Electronic Arts e lo sviluppatore BioWare hanno pubblicato un nuovo trailer per Dragon Age: Dreadwolf all’interno del Dragon Age Day 2023, e hanno annunciato che il reveal completo è previsto per l’estate 2024. Sono state aperte anche le pagine del PlayStation Store, del Microsoft Store e di Steam.

Il trailer, intitolato “Thedas Calls”, offre un primo sguardo a Thedas, “una terra vibrante di aspre terre selvagge, labirinti infidi e città scintillanti, immersa in combattimenti selvaggi e magie segrete”, il cui destino è ora in bilico.

Qui sotto le novità da parte degli sviluppatori in occasione del Dragon Age Day:

“Il Thedas chiama

Avete già visitato le terre del Thedas tre volte nei nostri giochi e molte altre volte in fumetti, libri, opere d’arte e racconti. Questa volta vi avventurerete in luoghi sconosciuti e tornerete in luoghi lontani nel tempo.

Per celebrare il Dragon Age Day, abbiamo voluto mostrarvi alcuni di questi luoghi.

Siamo sull’orlo del cambiamento. Questo è un mondo pieno di storie e personaggi che aspettano di incontrarvi. Il destino di questo mondo è in bilico. Nei giochi passati si poteva vedere solo una parte. In Origins, era Ferelden, una terra devastata dalla guerra e da Dark Spawn. Nel II, era Kirkwall e i suoi dintorni, infestati dalla corruzione e da un mondo sotterraneo oscuro. E in Inquisition, ci si avventurava in gran parte di Orlais, affrontando intrighi politici tanto spesso quanto i combattimenti.

Questa volta, però, potrete vedere molto di più del Thedas. Le desolate e bellissime badlands dell’Anderfels con le cortine di guglie montuose lontane. I canali tortuosi e le torri scintillanti di Antiva, dove i Corvi possono annidarsi in qualsiasi ombra. I mari turchesi di Rivain, con i suoi giunchi verdi e la sua resistente gente di mare. E naturalmente c’è dell’altro.

Abbiamo pensato che questa volta fosse la migliore per la storia che volevamo raccontare e speriamo che vi piaccia quanto è piaciuta a noi! Ci ha permesso di creare molte più ambientazioni rispetto ai giochi precedenti, incluse alcune in cui avete desiderato andare… e altre di cui non avete mai sentito parlare prima!

I luoghi in cui andrete

Per catturare le meraviglie del Thedas, abbiamo collaborato con tre meravigliosi artisti della nostra comunità di eccezionale talento e abbiamo dato loro una prima occhiata a ciò che avete visto ora. Siamo sempre stati fortunati ad avere una comunità di artisti così incredibilmente abili, e lavorare con questi tre è stata una vera gioia!

Abbiamo chiesto a ciascuno di loro di creare una veduta di una delle tre regioni del video, basandosi sulla loro interpretazione della regione nel loro stile unico. Godetevi il loro meraviglioso lavoro e assicuratevi di inviargli un po’ di affetto quando visitate i loro canali personali per vedere altre opere!

– “Rivain” di Gabriela Isache

Su coste orientali e sabbie baciate dal sole, i Signori della Fortuna non hanno più il dominio sulle coste di Rivain, non quando i draghi si fanno più audaci e distruggono le loro navi.

– “Antiva” di Nipuni

Sempre all’apice del mistero e dell’intrigo, i Corvi osservano dalle profonde ombre della bella Antiva. Qualcosa, tuttavia, non va e loro sono decisi a scoprirne la fonte.

– “Anderfels” di Solelle

All’estremo ovest, tre Guardie Grigie pattugliano l’Anderfels. Ultimamente si sono verificati dei tremori che hanno creato dei disturbi. La loro causa è sconosciuta. All’orizzonte lontano, una tempesta dall’intento minaccioso si scatena e oscura il cielo.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di Dragon Age Dreadwolf, ricordando che recenti rumor parlavano di un’uscita del gioco proprio nel corso del 2024.