Grand Theft Auto VI Anteprima: ritorno esplosivo a Vice City

Era settembre 2013 quando GTA 5 fece il suo debutto su PS3 e Xbox 360. Sono passati più di dieci anni dalle avventure di Franklin, Trevor e Michael, ma ben 12 dal primo reveal di quel quinto capitolo principale di una delle serie più famose (e probabilmente la più profittevole in termini di guadagni) del mondo dei videogiochi. Certo, negli anni Rockstar Games non è stata sicuramente ferma: due conversioni di quel quinto capitolo e nel mezzo un Red Dead Redemption 2 che è riuscito, in parte, a riscrivere la storia degli open world. Ma niente nel mondo dei videogiochi ha lo stesso richiamo di Grand Theft Auto e così, dopo anni di rumor e di leak, ora ci siamo: Grand Theft Auto VI è davvero ufficiale! E lo ha ufficializzato la stessa software house, che vive un momento non proprio positivo. Già, perché teoricamente avreste dovuto leggere queste parole solamente in serata e invece sono già qui, pronte per voi. Perché la storia del sesto capitolo della serie è in realtà già molto travagliata e non solo per quanto ne riguarda lo sviluppo, ma soprattutto per quanto riguarda la quantità enorme di leak e fughe di notizie, screenshot e video. I problemi, per adesso, li mettiamo da parte. Perché ora è arrivato il momento di dare uno sguardo, il più dettagliato possibile, al futuro videoludico di Rockstar Games. E questo futuro si chiama, inequivocabilmente, Grand Theft Auto VI.

Grand Theft Auto VI: non come Bonnie e Clyde, ma quasi

Il primo trailer di Grand Theft Auto VI ci ha dato una conferma importante: i protagonisti del nuovo kolossal targato Rockstar Games saranno in due. Lo sapevamo già dai leak del 2022, quando un archivio di circa 57 GB contenente alcune sezioni di gioco (e di testing) venne pubblicato online dopo un attacco informatico ai server del team di sviluppo, ma ora è ovviamente ufficiale. Per la prima volta nella storia i giocatori potranno controllare un personaggio di sesso femminile, di nome Lucia. Un personaggio maschile sarà presente e sarà proprio il secondo, chiamato Jason.

Tanti i rumor che hanno circondato i due protagonisti, ma dal trailer la sensazione è che i due non si conoscano e che entreranno in contatto tra loro a causa di alcune vicende criminali che li vedranno coinvolti. Iconica la frase di Lucia pronunciata in questo primo filmato. “L’unico modo che abbiamo per uscirne è insieme”, segnalare che probabilmente il rapporto tra Lucia e Jason nascerà e si plasmerà proprio durante l’avventura. Su chi dei due verterà la storia, però, non ci è dato saperlo: in questo “Trailer 1” Lucia ha sicuramente più spazio, ma non è escluso che nei prossimi mesi Rockstar Games potrebbe raccontarci GTA 6 dal punto di vista di Jason.

Si torna a Vice City, ma attenzione ai colpi di scena!

Oltre ad aver confermato la presenza dei due protagonisti, il primo trailer di GTA 6 potrebbe aver confermato anche una teoria dei fan in merito alla mappa di gioco. Sappiamo che il titolo sarà ambientato a Vice City, ma nel filmato viene mostrata anche una piccola isola. Non è dunque escluso che Rockstar Games abbia deciso di inserire più ambientazioni, in maniera non del tutto dissimile a Red Dead Redemption 2, con la mappa di gioco che è unica ma divisa in più parti (tra cui anche la mappa del primo capitolo).

Vice City non sarà, per ovvie ragioni, quella che abbiamo conosciuto nel 2002 con l’omonimo capitolo con protagonista Tommy Vercetti. Fin dalle prime battute del trailer abbiamo riconosciuto una città moderna, con Rockstar Games che ha lavorato per renderla decisamente simile all’immaginario che abbiamo noi europei di Miami. Il paesaggio urbano, composto da mega building e vita moderna si affianca però a scorci rurali, dove il fango e i mini-market sembrano dominare alcune zone più remote della città. Sotto questo aspetto non è dunque da escludere la possibilità che ci possano essere più zone, divise magari da fattori sociali, economici e ambientali. Non potevano mancare le spiagge (probabilmente però ne sarà presente una sola) e le attività di svago e divertimento: nel trailer sono presenti discoteche, per esempio e abbiamo visto gli abitanti della città impegnati in diverse attività diverse, che potrebbero tranquillamente essere a disposizione anche dei giocatori.

Una storia più matura?

Il primo trailer di Grand Theft Auto VI ha confermato la volontà di Rockstar Games di andare avanti e non guardare in faccia nessuno. Nel filmato abbiamo infatti visto la parodia di telegiornali statunitensi e anche dei social come TikTok, con comportamenti al limite del legale. La satira sembrerebbe non limitarsi più alla sola cultura americana, ma a quella globale. Le immagini d’altronde non lasciano spazio all’immaginazione: pur essendo un trailer decisamente più soft, i continui richiami a ciò che succede oggi nel mondo sono continui e presenti. Inseguimenti, rapine e anche una citazione alle leggende statunitensi sui coccodrilli: nel primo trailer di GTA VI ci sono troppe informazioni, troppi dettagli che ci ricordano, ancora una volta, come in realtà Rockstar Games abbia deciso di lavorare come sa fare, ovvero non guardando in faccia nessuno e producendo un gioco classico, ma con un’attenzione a tanti, piccoli elementi che nel 2023 sembrano essere diventati parte integrante della cultura globale.

Chiudiamo, ovviamente, con un piccolo accenno sulla storia. O meglio, sui toni della storia. Storicamente Rockstar Games ha sempre tenuto nascoste le vicende dei suoi giochi nei trailer di annuncio, ma i toni delle stesse erano invece ben visibili. Fino a oggi, i GTA con ambientazione “urbana” come New York, per esempio, hanno goduto di sceneggiature più oscure e per certi versi più mature. Con GTA 6, però, il discorso potrebbe cambiare. Non è possibile capire dove il gioco andrà a parare, ma le battute di Lucia, così come certe scene hanno coltivato il sospetto che la trama di GTA 6 possa essere in realtà leggermente più matura rispetto al precedente capitolo. È ancora presto per esserne sicuri, ma una trama più adulta potrebbe essere decisamente più vicina che mai.

Piattaforme: PlayStation 5, Xbox Series X/S

Sviluppatore: Rockstar Games

Pubilsher: Take-Two Interactive

Data d’uscita: TBA 2024

Il reval trailer di Grand Theft Auto VI 6 ha mostrato le ambizioni di Rockstar Games, ma non solo. Nei 90 secondi del filmato abbiamo avuto un assaggio del lavoro del team di sviluppo, anche se ovviamente è prestissimo per poterne parlare in maniera approfondita. Una sola cosa è certa: di titoli simili a Grand Theft Auto non ne esistono e anche questo semplice video lo ha dimostrato, ancora una volta. Adesso la speranza è che Rockstar Games decida di non essere troppo avara di informazioni nel corso dei prossimi mesi: abbiamo voglia di Vice City e speriamo di saperne di più il prima possibile.