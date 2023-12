The Last of Us Part II Remastered: pubblicato il trailer della modalità No Return

The Last of Us Part II Remastered apporterà diverse aggiunte significative all’acclamato titolo di azione e avventura di Naughty Dog quando verrà lanciato il mese prossimo, con la sua modalità rogue-lite No Return, la principale tra queste. È stato ora rilasciato un nuovo trailer per evidenziare la modalità e per offrire un’idea di cosa avrà in serbo. Di seguito una panoramica del trailer:

Scopri il profondo combattimento di The Last of Us Part II Remastered attraverso una modalità per giocatore singolo completamente nuova! Sopravvivi il più a lungo possibile in ogni corsa, mentre scegli il tuo percorso attraverso una serie di incontri casuali con nemici diversi e luoghi memorabili della Parte II, tutti culminanti in tese battaglie contro i boss. Gli esclusivi modificatori di gioco possono offrirti sfide nuove e inaspettate mentre combatti per avere successo (e sopravvivere) in una serie di diversi tipi di incontri. Gioca nei panni di Ellie, Abby e di una varietà di personaggi sbloccabili, inclusi personaggi mai giocabili prima come Dina, Jesse, Lev e Tommy e altri, ognuno con tratti unici per offrire diversi stili di gioco e sblocca skin per loro mentre avanzi nella modalità.

No Return vedrà i giocatori giocare attraverso una serie di livelli multipli con sfide casuali. Il trailer mostra varie location, oltre a diversi personaggi giocabili, tra cui Ellie, Abby, Dina, Lev , Jesse, Tommy e altri. Vengono mostrati anche diversi tipi di nemici, incluso il famigerato Re dei Ratti, insieme a diversi abiti per i personaggi, modificatori di gioco casuali e altro ancora. Potete vedere il trailer qui sotto.

The Last of Us Part II Remastered verrà lanciato il 19 gennaio per PS5.