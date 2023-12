Wo Long Fallen Dynasty: il terzo DLC “Upheaval in Jingxiang” arriva il 12 dicembre

Il terzo contenuto scaricabile di Wo Long: Fallen Dynasty, chiamato “Upheaval in Jingxiang”, verrà lanciato il 12 dicembre, hanno annunciato l’editore Koei Tecmo e lo sviluppatore Team NINJA. Trovate il trailer qui sotto. Ricordiamo che il secondo DLC è stato rilasciato a fine settembre. Il contenuto scaricabile includerà i seguenti nuovi contenuti:

Di seguito una panoramica del gioco tramite Steam:

Wo Long Fallen Dynasty segue la drammatica storia, ricca di azione, di un soldato di milizia senza nome che combatte per la sopravvivenza in una versione dark fantasy della tarda dinastia Han in cui i demoni affliggono i Tre Regni. I giocatori combattono creature mortali e soldati facendo uso delle arti marziali Cinesi e dell’arte della spada, tentando di superare le avversità risvegliando il vero potere nascosto dentro di loro.

Caratteristiche

Demoni nel Regno

Un’ambientazione dark fantasy durante il tumultuoso periodo dei Tre Regni fa da sfondo alla strenua lotta per la sopravvivenza di un soldato della milizia durante la dinastia tardo Han infestata dai demoni. Una follia del genere non si era mai vista nei Tre Regni.

Risvegliate la forza interiore

Sconfiggete nemici mortali per risollevare il morale e risvegliare la forza interiore. Superate le avversità ricorrendo a nuove eccezionali strategie fra cui gli stili di battaglia basati sulle “Cinque Fasi”.

Wo Long Fallen Dynasty è disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One, Game Pass, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

