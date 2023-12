The Last of Us II Remastered: un nuovo trailer annuncia la WLF Edition, pre-ordini in arrivo

The Last of Us Part 2 Remastered di Naughty Dog uscirà a gennaio, ma l’edizione WLF sarà presto disponibile per il preordine. Di recente, è stato pubblicato il trailer di presentazione della nuova modalità No Return che sarà presente nel gioco. No Return vedrà i giocatori giocare attraverso una serie di livelli multipli con sfide casuali. Il trailer mostra varie location, oltre a diversi personaggi giocabili, tra cui Ellie, Abby, Dina, Lev , Jesse, Tommy e altri. Vengono mostrati anche diversi tipi di nemici, incluso il famigerato Re dei Ratti, insieme a diversi abiti per i personaggi, modificatori di gioco casuali e altro ancora. È disponibile un nuovo trailer di unboxing dell’edizione fisica speciale e dei suoi contenuti. Trovate il video qui sotto.

Insieme al gioco e ad una custodia in acciaio, l’edizione WLF include più di 47 carte collezionabili per la Society of Champions di cui otto olografiche, una toppa del Washington Liberation Front e quattro spille smaltate. I preordini saranno attivi alle 7:00 PST/10:00 EST negli Stati Uniti e alle 10:00 GMT nel Regno Unito (alle 12:00 in Italia) su PlayStation Direct. Di seguito una panoramica del gioco tramite la pagina ufficiale PlayStation:

Cinque anni dopo il loro pericoloso viaggio attraverso gli Stati Uniti post-pandemici, Ellie e Joel si sono stabiliti a Jackson, in Wyoming. Vivere in una fiorente comunità di superstiti ha consentito loro di lavorare in pace e in stabilità, nonostante la costante minaccia degli infetti e di altri superstiti ancora più disperati. A seguito di un evento violento che interrompe questa quiete, Ellie si imbarca in un viaggio senza sosta per farsi giustizia e trovare finalmente l’agognata tranquillità.

The Last of Us Part II Remastered verrà lanciato il 19 gennaio per PS5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.