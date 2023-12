Yuzo Koshiro presenta Earthion, nuovo gioco per Mega Drive

Earthion è attualmente in corso di sviluppo negli studi di ANCIENT CORP, la società della famiglia Koshiro, creata nel 1990 e finanziata inizialmente dalla madre del musicista. Il gioco riprende i grandi classici del passato come R-Type, di cui cita apertamente l’iconico stile biomeccanico, Thunderforce, Project X o Salamander e rende loro omaggio. Il gioco debutterà nel corso del 2024, con day one ancora non annunciato in un eccezionale e nostalgico formato cartuccia per Sega Megadrive ma anche sui nuovi sistemi, Nintendo Switch, già confermato, PlayStation 4, PlayStation 5 e Steam in corso di valutazione. Di seguito potete vedere un primissimo video di gameplay del gioco. Yuzo Koshiro presenta Earthion, ed i fan non vedono letteralmente l’ora di averlo tra le mani.