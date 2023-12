Prince of Persia The Lost Crown sarà presente ai The Game Awards 2023

Con i The Game Awards 2023 proprio dietro l’angolo, stiamo ottenendo dettagli su ciò che lo spettacolo metterà in evidenza in termini di rivelazioni e annunci a un ritmo crescente, e un altro importante titolo in arrivo è stato ora confermato per l’evento. Su Twitter tramite l’account ufficiale di Prince of Persia, Ubisoft ha confermato che Prince of Persia: The Lost Crown riceverà un nuovo trailer della storia durante l’evento di questo giovedì.

Probabilmente possiamo aspettarci di vedere più combattimenti e gameplay trasversale per il prossimo titolo di azione e avventura a scorrimento laterale, con una maggiore attenzione alla narrativa e ai personaggi rispetto ai trailer precedenti. I Game Awards 2023 dureranno dalle due ore e mezza alle tre ore circa e includeranno nuovi annunci da Sega, Microsoft e altri. Di recente, è stato pubblicato l’hype trailer dei The Game Awards 2023.

In questo nuovo Prince of Persia dovremmo sfruttare i poteri temporali, le abilità di combattimento e acrobatiche per eseguire combo letali e sconfiggere le creature mitologiche e i nemici corrotti dal tempo. Ottieni nuovi amuleti dai mercanti ed equipaggiali per giocare con il tuo stile. Scopri un mondo maledetto ispirato all’antica Persia, disseminato di incredibili monumenti. Esplora una serie di biomi altamente dettagliati, ognuno caratterizzato da una precisa identità e popolato da insidie e meraviglie. Usa l’astuzia per risolvere gli enigmi, trovare i tesori nascosti e completare le missioni, in modo da scoprire di più su questo mondo corrotto. Immergiti in un mondo fantasy mitologico ispirato all’antica Persia per vivere una storia originale e intrigante. Incontra personaggi pittoreschi che ti aiuteranno a svelare i misteri del Monte Qaf.

Prince of Persia: The Lost Crown verrà lanciato il 18 gennaio per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.