Logitech G presenta le nuove cuffie gaming ASTRO A50 X

Logitech G, brand di Logitech, leader nell’innovazione degli accessori da gaming, svela oggi le Logitech G ASTRO A50 X LIGHTSPEED, cuffie da gaming wireless dotate di Base Station, quinta generazione delle acclamate ASTRO A50. Per ulteriori informazioni sui nostri sforzi di sostenibilità, visitate sito web ufficiale qui.

Le nuove ASTRO A5O X sono state progettate per offrire l’esperienza definitiva per console. Comfort, sound, connettività, comunicazioni e compatibilità sono le chiavi che i giocatori cercano in un dispositivo audio. Le A50 X combinano il design delle A50 originali, le preferite dai giocatori console di tutto il mondo, con quattro importanti innovazioni nel mercato delle cuffie per console. Con le più avanzate innovazioni nel campo dell’audio e della connettività. le cuffie da gioco wireless ASTRO A50 X LIGHTSPEED Plus Base Station sono caratterizzate da:

Nuova tecnologia PLAYSYNC per una connettività facile e veloce, che offre inoltre uno switch immediato tra XBOX, PS5 e PC con la semplice pressione di un tasto

Di seguito la dichiarazione di Ujesh Desai, direttore generale di Logitech G:

Nell’ultimo decennio, le A50 sono diventate un’icona delle cuffie da gaming grazie alla loro attenzione al design incentrato sul giocatore, all’audio di qualità superiore, oltre a comfort e durata superiori ai rivali. Le nostre nuove A50 X elevano le prestazioni di queste amate cuffie a un livello ineguagliabile, combinando il design pluripremiato delle A50 con diverse nuove funzionalità e tecnologie avanzate che rivoluzionano davvero il gameplay.

Le cuffie da gaming wireless Logitech G ASTRO A50 X Plus Base Station sono ora disponibili per il pre-order a 409,99 € sul sito Logitech G, e saranno disponibili presso i principali retailer nella prima metà del 2024. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.