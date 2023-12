NVIDIA: ben 500 giochi e app sfruttano le RTX

È dal 2018 che le tecnologie RTX di NVIDIA rivoluzionano il modo in cui gli utenti giocano e creano grazie al ray tracing e alle tech basate sull’intelligenza artificiale, tra cui il DLSS. A dimostrazione di quanto siano ormai integrate nell’ecosistema del gaming, NVIDIA svela oggi che i giochi e le app potenziati da RTX sono ora più di 500. Per celebrare questo traguardo, NVIDIA ha dato il via all’iniziativa RTX 500.

Inoltre, per supportare al meglio la stagione 1 di Call of Duty: Modern Warfare 3, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition e l’Update 2.1, NVIDIA rilascia oggi un nuovo GeForce Game Ready Driver. Il nuovo driver offre anche il supporto al day-one per THRONE AND LIBERTY e Avatar: Frontiers of Pandora. RTX comprende un ecosistema di tecnologie che rendono i giochi ad alte prestazioni e ad alta fedeltà una realtà. Il ray tracing, alimentato da RT Cores dedicati, porta nei giochi un’illuminazione e dei riflessi immersivi e realistici. Il DLSS, reso possibile dai Tensor Cores, consente un’accelerazione grafica AI leader del settore, in grado di offrire prestazioni fino a 5 volte superiori in Cyberpunk 2077.

Oggi NVIDIA festeggia una milestone che dura da anni: cinquecento giochi e applicazioni #RTXON!

I giocatori hanno adottato le tecnologie RTX ad un ritmo impressionante, con 87 milioni di ore giocate ogni settimana. Il 97% dei giocatori che gioca a Cyberpunk 2077 con GPU GeForce RTX serie 40, lo fa con RTX ON. Altri titoli importanti seguono l’esempio, con il 98% di giocatori che utilizzano RTX con NARAKA: BLADEPOINT, Minecraft with RTX che raggiunge il 99% di adozione, Alan Wake 2 il 99% e Diablo IV che conclude con un 96%+

Gli aggiornamenti DLSS di questa settimana:

Call of Duty: Modern Warfare 3 – Aggiunge il Pre-Game Full Ray Tracing e NVIDIA DLSS 3.5 con Ray Reconstruction il 6 dicembre. I giocatori GeForce RTX possono attivare il full ray tracing pre-partita nelle lobby pre-partita di Call of Duty: Modern Warfare III e Call of Duty: Warzone, consentendo di vedere personaggi, skin, veicoli e armi sotto una luce completamente nuova.

Call of Duty: Warzone – Call of Duty: Warzone Season 1: Urzikstan verrà lanciato il 6 dicembre con DLSS 3. NVIDIA DLSS 3, NVIDIA DLSS 2, NVIDIA DLAA, NVIDIA Reflex e NVIDIA Image Scaling sono ora supportati in tutte le modalità, offrendo ai giocatori GeForce RTX la migliore esperienza da PC.

– Call of Duty: Warzone Season 1: Urzikstan verrà lanciato il 6 dicembre con DLSS 3. NVIDIA DLSS 3, NVIDIA DLSS 2, NVIDIA DLAA, NVIDIA Reflex e NVIDIA Image Scaling sono ora supportati in tutte le modalità, offrendo ai giocatori GeForce RTX la migliore esperienza da PC. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – L’aggiornamento 2.1 verrà distribuito il 5 dicembre, insieme a Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, portando la parità tra le due versioni. Questo importante aggiornamento è ricco di contenuti e di nuovi miglioramenti tecnici per i giocatori PC. Tutte le versioni di Cyberpunk 2077 supportano il full ray-tracing, NVIDIA DLSS 3.5 Ray Reconstruction, NVIDIA DLSS 3 Frame Generation, DLSS 2 Super Resolution e NVIDIA Reflex.

Più chicche e aggiornamenti Game Ready:

Il nuovo Game Ready Driver fornisce il supporto per 7 nuovi monitor compatibili G-SYNC: ASUS PG49WCD ASUS PG34WCDM ASUS VG27AQM1A Corsair 315QHD165 LG 27GR95QE LG 27GR95UM Philips 27M1N5500ZR