ASUS ROG: disponibili la tastiera ROG Strix Scope II 96 Wireless e il tappetino Moonstone Ace L

ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia la disponibilità italiana di due esclusive periferiche gaming, sviluppate per offrire maggiore comfort ad ogni giocatore ed elevare le performance in game: la tastiera ROG Strix Scope II 96 Wireless e il tappetino ROG Moonstone Ace L. Questa tastiera compatta offre un’eccezionale versatilità e si presenta in modo del tutto originale con un layout al 96% che mantiene intatti tutti i tasti funzione e il tastierino numerico normalmente presenti in una tastiera estesa standard al 100%, racchiudendoli però in un design “salvaspazio”. Tramite connessione Bluetooth ROG Strix Scope II 96 Wireless può essere associata fino ad un massimo di tre dispositivi, ma è possibile anche utilizzare la tecnologia wireless ROG SpeedNova e lo speciale dongle ROG Omni Receiver (che sfruttano entrambi la radiofrequenza a 2,4 GHz) oppure una connessione USB cablata. Gli switch meccanici ROG NX Snow, prelubrificati e hot-swappable, garantiscono un’attuazione rapida, una digitazione davvero eccellente e lineare e una migliore stabilità dei tasti. La schiuma fonoassorbente incorporata e il cuscinetto di smorzamento degli switch assorbono i rumori e gli echi di pinging, contribuendo a migliorare l’acustica della tastiera. La sensazione di digitazione che ne deriva è davvero eccezionale, grazie anche agli stabilizzatori prelubrificati e a basso attrito che consentono una digitazione più fluida e una maggiore stabilità dei tasti.

Gli interruttori sono dotati di copritasti ROG in ABS, ma qui con un innovativo trattamento UV-coated che regala una sensazione premium al tatto e offre una resistenza nel tempo notevolmente superiore. La Strix Scope II 96 Wireless inaugura una serie tutta nuova di tastiere della famiglia Scope, già affiancata anche dai modelli Strix Scope II e Strix Scope II RX, che si differenziano perché offrono entrambi layout tradizionali al 100% e si caratterizzano rispettivamente per l’impiego degli stessi switch ROG NX Snow abbinati però a una connessione esclusivamente cablata la prima, mentre ritroviamo switch ottico meccanici di tipo ROG RX Red e connessione USB nella seconda. Strix Scope II 96 Wireless è la prima tastiera ROG al 96%, la prima anche a incorporare gli swtich meccanici ROG NX Snow, che utilizzano materiali plastici compositi per garantire una digitazione ultra-fluida. L’alloggiamento superiore degli switch è realizzato in policarbonato (PC), mentre lo stelo e l’alloggiamento inferiore sono realizzati rispettivamente in composito di poliossimetilene (POM) e poliossimetilene. Lo stelo di tipo walled di ciascuno switch migliora la stabilità dei tasti e impedisce l’intrusione della polvere.

Gli switch qui impiegati per la prima volta, i ROG NX Snow, sono stati appositamente ottimizzati e prelubrificati in fabbrica per garantire una battuta accurata e precisa e un suono di tipo “soft”. Nella versione localizzata per l’Italia gli switch sono sormontati da resistenti copritasti in ABS che per la prima volta anche in questo caso offrono un rivestimento innovativo con uno speciale trattamento a raggi UV in grado di restituire una sensazione di qualità superiore e assicurare una maggiore durata nel tempo rispetto ai tradizionali keycap ABS in commercio. Per quanto già apprezzatissimi, gli switch ROG NX Snow in dotazione sono di tipo hot-swappable, per cui se lo si desidera, possono anche essere sostituiti facilmente, installando gli switch preferiti per la massima personalizzazione. Altri accorgimenti e miglioramenti includono uno strato di schiuma siliconica attenuante per l’alloggiamento inferiore, oltre a un altro strato di smorzamento sopra i circuiti stampati e dei cuscinetti di smorzamento degli switch integrati sotto gli stessi per migliorare l’acustica della pressione dei tasti.

La nuova ROG Strix Scope II 96 Wireless integra anche un pulsante multifunzione e una rotella di regolazione per i controlli multimediali quali il volume o l’illuminazione della tastiera stessa. Inoltre, i tasti F1-F5 sono pre-programmati come tasti di scelta rapida per la Game Bar di Xbox e le funzioni di registrazione.