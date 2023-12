Ecco le idee regalo proposte da JBL e JVC

Dalle cuffie wireless avvolgenti che offrono suoni cristallini alle radiosveglie che trasformano le mattine in un concerto privato, ecco la proposta di prodotti JBL e JVC pensati per questo Natale, La gamma di auricolari, speaker e accessori audio offre un’armoniosa varietà di scelte, perfetta sia per creare la colonna sonora ideale per le festività che per regalare momenti di puro piacere musicale. In questo periodo festivo, regalate il dono della musica con stile, trasformando ogni melodia in un ricordo indelebile. I JBL Soundgear Sense sono i primi auricolari open-ear di JBL, dotati di tecnologia JBL OpenSound con conduzione d’aria per trasformare l’esperienza d’ascolto: garantiscono un’alta qualità sonora grazie ai driver da 16,2 mm, consentendo però di rimanere connessi con l’ambiente circostante. Inoltre, vantano un design e una forma unici per ridurre la dispersione del suono e proteggere la propria privacy. JBL Soundgear Sense assicura una vestibilità sicura e rilassata per un uso prolungato, rendendoli ideali per le attività all’aperto, l’uso in ufficio o per esplorare la città. Con quattro microfoni integrati la qualità di chiamata è ottima, indipendentemente dall’ambiente. Il grado di protezione IP54 garantisce, inoltre, la resistenza a sudore, polvere e pioggia.

I JBL Soundgear Sense sono disponibili su jblstore.it al prezzo di €149,99.

Gli auricolari in-ear True Wireless JBL Live Pro 2, dotati di driver da 11 mm, si presentano con il classico design “stick-closed” con inserti ovali per garantire una migliore cancellazione del rumore ed una qualità audio ottimizzata. Ideali per ascoltare la propria musica preferita durante una corsa in spiaggia, sulla sdraio o a bordo piscina grazie alla tecnologia True Adaptive Noise Cancelling con Smart Ambient consente agli utenti di regolare la quantità di rumore di fondo che si desidera percepire per continuare ad avere consapevolezza dell’ambiente circostante o per parlare con gli amici senza il bisogno di togliersi le cuffie. La gestione a mani libere e l’app JBL Headphones dedicata consentono di accedere facilmente agli assistenti vocali preferiti. Inoltre, certificati IPX5, i nuovi JBL Live Pro 2 sono resistenti all’acqua, ottime per ascoltare la musica in riva al mare. I sei microfoni incorporati isolano il rumore e il vento per offrire una qualità di chiamata superiore. Non da ultimo, la batteria garantisce fino a 40 ore di riproduzione.

Gli auricolari JBL Live PRO 2 sono disponibili su jblstore.it a un prezzo di €149,99.

Con un nuovo design innovativo ed ecologico e le potenti prestazioni di JBL Pro Sound, JBL Clip 4 Eco è uno speaker compatto in grado di offrire 10 ore di riproduzione. La clip a moschettone integrata permette di agganciarlo ovunque, rendendolo anche un accessorio perfetto per completare il proprio outfit, strizzando l’occhio alle appassionate di stile.

La struttura realizzata con il 90% di plastica riciclata e il 100% di tessuto riciclato per il rivestimento lo rendono uno speaker sostenibile ideale per i più attenti all’ambiente.

Lo speaker JBL Clip 4 Eco è disponibile su jblstore.it a un prezzo di €64,99.

Gli auricolari HA-NP50T sono il nuovo modello di nearphones JVC, pensati per garantire un suono dettagliato, cristallino e brillante ma senza bloccare il canale uditivo. In questo modo l’utilizzatore avrà piena consapevolezza dell’ambiente circostante. Grazie al nuovo driver da 16mm – garanzia di un sound potente e di qualità – e al design innovativo in grado di non occludere il condotto auditivo, questi auricolari di nuova concezione evitano la dispersione del suono, lasciando al tempo stesso la percezione dell’ambiente circostante. I JVC HA-NP50T sono estremamente versatili: la funzionalità multipunto consente di collegare due dispositivi contemporaneamente, così da poter rispondere a una telefonata mentre si è connessi al computer; la facile disattivazione del microfono con un solo tocco consente di partecipare alle riunioni senza preoccupazioni. Sono ideali anche per fare attività sportiva grazie alla certificazione IPX4 che garantisce resistenza all’acqua e al sudore. La durata della batteria fino a 38 ore di autonomia grazie alla ricarica della custodia permette sessioni di ascolto molto lunghe senza alcun pensiero.

Gli auricolari JVC HA-NP50T saranno disponibili ad un prezzo di € 129,99 , in tre diverse colorazioni: nero, sabbia e verde salvia.

Gli auricolari HA-FR17UC grazie al comodo connettore USB-C sono compatibili con tutti i dispositivi di ultima generazione ed offrono un’esperienza audio senza ritardi, rendendo queste cuffie il compagno perfetto per guardare film coinvolgenti e per intense sessioni gaming, oltre a rendere le riunioni o lezioni online più coinvolgenti e attive. La facilità d’uso è assicurata da un telecomando in linea a tre pulsanti progettato in modo intuitivo per un facile funzionamento al tocco. Offre volume su/giù, un pulsante multiuso per controllare la riproduzione musicale, telefono e un interruttore a scorrimento dedicato per attivare o disattivare facilmente il microfono.

Gli auricolari sono compatti, leggeri e comodi per garantire ore di utilizzo senza problemi, oltre che svolgere un’importante opzione di backup in situazioni critiche, ad esempio quando gli auricolari Bluetooth si scaricano durante un’importante sessione online.

I JVC HA-FR17UC sono disponibili sullo store online JVCKenwood al prezzo di €17,99.

Gli auricolari HA-A25T sono dotati di cancellazione attiva del rumore e morbidi auricolari in memory foam per una vestibilità comoda e sicura. I cuscinetti in Memory Foam, infatti, sono in grado di garantire una tenuta ed una vestibilità aderente e confortevole.

Grazie alla loro modalità a bassa latenza, sono ideali per guardare video e per il gaming, senza subire fastidiosi ritardi temporali. L’accensione e lo spegnimento automatico consentono di massimizzare l’efficienza della batteria, e la connessione automatica wireless Bluetooth 5.3 assicura prestazioni stabili e valide. La certificazione IPX4 garantisce il loro uso anche in caso di pioggia.

Gli auricolari HA-A25T sono disponibili sullo store online JVCKenwood ad un prezzo di €69,99.

Piccola, compatta e ricca di funzionalità. Con DAB+ e FM, tutte le stazioni radio preferite vengono riprodotte con una qualità nitida e cristallina. Il display a colori da 6,1 cm mostra le stazioni ricevibili in un elenco chiaro e rende la selezione un gioco da ragazzi. La nuova radiosveglia CR-M30DAB può essere alimentata dall’adattatore CA incluso o dalla batteria ricaricabile integrata, questo permette di ascoltare la musica e le stazioni radio preferite ovunque. CR-M30DAB è disponibile in 3 colorazioni differenti: bianco, nero e rosa.

La radiosveglia Kenwood CR-M30DAB è disponibile sullo store online JVCKenwood ad un prezzo di € 69,99.

Per le mamme che amano prendersi cura della propria casa, KENWOOD propone il suo sistema Micro Hi-Fi M-720DAB con CD, USB e DAB+ e streaming audio Bluetooth per godersi ogni momento con della buona musica come sottofondo. L’M-720DAB è compatto e curato, ideale per ogni stanza e stile; il telaio in metallo di alta qualità ha un design senza tempo e il brillante display a colori permette di sfruttare al massimo le funzionalità della tecnologia DAB+. Le sue molteplici possibilità di connessione danno modo di ascoltare la musica da qualsiasi fonte, radio o telefono. I suoi diffusori compatti ma potenti rispettano la qualità garantita dalla gamma KENWOOD.

Il KENWOOD M-720DAB è disponibile sullo store online JVCKenwood a un prezzo di €159,00