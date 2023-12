Cyberpunk 2077: disponibile la Ultimate Edition e l’aggiornamento 2.1

CD PROJEKT RED e Bandai Namco Europe hanno fatto uscire oggi 5 dicembre Cyberpunk 2077: Ultimate Edition e l’Update 2.1 gratuito, entrambi disponibili per le console di attuale generazione, PlayStation 5 e Xbox Sereis X/S, e per PC.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition contiene il gioco base, la sua espansione Phantom Liberty e l’Update 2.0, che ha introdotto diverse revisioni al gameplay e miglioramenti al gioco. Questa nuova uscita permette ai giocatori di scoprire ogni storia che Night City può offrire, tutto in una sola edizione.

Il gioco è disponibile in versione fisica e digitale per Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC. L’edizione fisica è disponibile da oggi in selezionati mercati (Italia compresa) e arriverà presto in altri Paesi.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio.

L’update 2.1 gratuito è disponibile da oggi per le console di attuale generazione (PS5 e Xbox Series X/S) e per PC. Introduce una serie di nuove feature come una metro NCART pienamente funzionale, partner con cui ritrovarsi, un Radioport che permette ai giocatori di ascoltare la musica durante l’esplorazione e nuovi veicoli, inclusi la Porsche 911 Cabriolet e 5 nuove motociclette.

L’Update 2.1 è disponibile gratuitamente per tutti i possessori di Cyberpunk 2077 che utilizzano il gioco su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC. Per ulteriori approfondimenti degli sviluppatori sull’Update 2.1, il più recente REDstream con il Quest Director Paweł Sasko e la Producer Monika Jankowska mostra tutte le principali novità: a questo link potete vedere il REDstream. Qui sotto invece alcune nuove immagini.