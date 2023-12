Grand Theft Auto VI: anche la Juve omaggia il nuovo titolo Rockstar

Ieri notte Rockstar ha deciso di anticipare l’uscita dell’atteso primo trailer di Grand Theft Auto VI, per via di alcuni leak che già trapelavano in rete. E fin da subito, il video ha raggiunto numeri altissimi (al momento in cui scriviamo, il contatore dice 70 milioni). E questo ha portato ovviamente ad una risposta immediata dell’internet e delle persone in generale, con reaction, omaggi e citazioni di vario tipo. Tra queste, anche quella della Juventus, che sul suo profilo Instagram ha deciso di omaggiare il recente trailer con tre immagini che ritraggono alcuni dei suoi giocatori, nello stile artistico tipico della serie targata Rockstar Games.

Si possono infatti vedere Federico Chiesa e Dusan Vlahovic su una moto d’acqua, Wenston Mckennie seduto sul cofano di un fuoristrada, e Timothy Weah con Julia Grosso sui sedili posteriori di un elicottero. Potete vedere le immagini qui sotto, ricordandovi che il prossimo capitolo della serie arriverà nel 2025, prima su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, e successivamente su PC. Infine, qualora vogliate, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Grand Theft Auto VI.