Contra Operation Galuga: nuove informazioni sui personaggi per il run ‘n’ gun

Konami e WayForward hanno svelato nuove informazioni su Contra Operation Galuga, action run ‘n’ gun in arrivo su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC via Steam all’inizio del 2024 (giorno preciso ancora non svelato). Il nuovo Character Trailer conferma il nutrito roster di personaggi giocabili e l’avvincente narrazione che supporteranno l’adrenalinico gameplay a scorrimento laterale per cui la serie Contra è nota fin dagli anni ’80. Potete vedere il trailer in fondo alla notizia.

Basata sulla storia e sui protagonisti del gioco originale arcade/NES Contra, la missione di Contra: Operation Galuga ha origine in seguito a una pioggia di meteoriti che ha colpito Galuga, evento catastrofico che ha portato all’invasione dell’arcipelago da parte del gruppo terroristico Red Falcon. Dopo il fallimento di altre opzioni, il Corpo Earth Marine invia i propri soldati d’élite – Bill Rizer e Lance Bean dell’unità Contra – per indagare e neutralizzare ogni potenziale minaccia. Durante lo svolgimento della modalità Storia, sarà possibile vestire i panni di più di sei eroi, tra cui:

• Bill Rizer: Leader dell’unità Contra, possiede una forza fisica, un’agilità e una determinazione eccezionali. È esperto in tutti i tipi di armamenti e conosce alla perfezione tattiche e scienza militare.

• Lance Bean: Tiratore esperto, abile con le armi. È stato attivo come guerrigliero per molti anni prima di essere reclutato nel Corpo Earth Marine da Bill Rizer.

• Ariana: Una guerriera estremamente abile originaria dell’arcipelago Galuga. Dopo che il suo villaggio è stato quasi spazzato via dall’attacco del gruppo Red Falcon, la donna ha intrapreso una guerra individuale contro le forze nemiche.

• Lucia: Vicecomandante del Corpo Earth Marine e talentuosa agente sul campo. È ugualmente abile nelle missioni di combattimento e di intelligence.

• Lt. Stanley Ironside: Un veterano che guida un plotone corazzato della GX Army. Indossa una tuta Hercules potenziata in grado di esaltare le sue già formidabili capacità di combattimento.

• Probotector: Unità robotiche di addestramento utilizzate dall’Unità Contra. Sfruttando tecnologie all’avanguardia, sono in grado di operare sul campo tanto quanto le loro controparti umane.

Oltre alla modalità Storia e alla modalità Arcade, Contra: Operation Galuga includerà una modalità Sfida, con 30 missioni da affrontare. Queste includeranno speedrunning, scontri con munizioni limitate, sopravvivenza a orde di nemici implacabili e altro ancora.

Per pareggiare i conti, i giocatori potranno migliorare le proprie capacità nel Perk Shop, utilizzando i crediti in-game (senza microtransazioni) per potenziare le abilità dei personaggi, iniziare le fasi con armi specifiche, aumentare l’invulnerabilità dopo il respawn e ottenere altri utili bonus. È possibile equipaggiare fino a due Perk per player.

Ulteriori dettagli sul gameplay, sui personaggi e sulla storia di Contra: Operation Galuga saranno rivelati con l’avvicinarsi della data di uscita del gioco.

Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito ufficiale, qui sotto, il character trailer.