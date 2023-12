Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Sweep the Board: annunciata la data d’uscita

SEGA ha annunciato che Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Sweep the Board, prodotto da Aniplex, uscirà su Nintendo Switch in America e in Europa il 26 aprile 2024. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

In concomitanza con questo annuncio sono stati svelati i due nuovi tabelloni del gioco: il “Tabellone 2” con la casa del tamburo e monte Natagumo il “Tabellone 3” con il treno Mugen. In ognuna di queste ambientazioni ci saranno minigiochi ispirati a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e battaglie contro i demoni in agguato. Potete vedere i due tabelloni qui sotto.

Sono stati anche svelati nuovi dettagli di alcuni dei numerosi minigiochi presenti:

Stile alla spada furtivo – Nasconditi da Kanamori mentre personalizzi la spada a zig-zag di Inosuke!

– Nasconditi da Kanamori mentre personalizzi la spada a zig-zag di Inosuke! Addestramento della concentrazione assoluta di Tanjiro – Aiuta Tanjiro con l’addestramento per la concentrazione assoluta!

– Aiuta Tanjiro con l’addestramento per la concentrazione assoluta! Abbinamento mnemonico a squadre – Una sfida a squadre 2 contro 2! Collabora per abbinare le carte con la stessa immagine.

– Una sfida a squadre 2 contro 2! Collabora per abbinare le carte con la stessa immagine. ‘Knock ‘Em Out! Chanbara Swordplay – Colpisci l’avversario e fallo uscire dalla zona!

Caratteristiche generali:

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA DIVENTA UN GIOCO DA TAVOLO : i luoghi memorabili dell’anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, tra cui il monte Fujikasane e Asakusa, diventano dei tabelloni! Tira il dado per avanzare lungo le caselle! Ogni tabellone si può percorrere di giorno e di notte. Di giorno si affrontano eventi e minigiochi per prepararsi alla notte, durante la quale si cacciano e abbattono i demoni, con l’intento di diventare l’ammazzademoni più grande di tutti i tempi!

: i luoghi memorabili dell’anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, tra cui il monte Fujikasane e Asakusa, diventano dei tabelloni! Tira il dado per avanzare lungo le caselle! Ogni tabellone si può percorrere di giorno e di notte. Di giorno si affrontano eventi e minigiochi per prepararsi alla notte, durante la quale si cacciano e abbattono i demoni, con l’intento di diventare l’ammazzademoni più grande di tutti i tempi! CONTROLLA I PERSONAGGI ICONICI : i giocatori possono scegliere i propri personaggi preferiti, tra cui Tanjiro, Zen’itsu, Inosuke e i nove pilastri! Ne󠄀zuko, che non può agire di giorno, appare come personaggio di supporto per aiutare i giocatori durante la partita!

: i giocatori possono scegliere i propri personaggi preferiti, tra cui Tanjiro, Zen’itsu, Inosuke e i nove pilastri! Ne󠄀zuko, che non può agire di giorno, appare come personaggio di supporto per aiutare i giocatori durante la partita! AFFRONTA I DEMONI BRANDENDO IL JOY-CON: nei minigiochi in cui si affrontano avversari come il Demone delle mani, potrai agitare il Joy-Con per simulare gli attacchi della spada del sole!

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Sweep the Board, mentre a questo link, una precedente news che mostrava diversi screenshot del gioco.