Genshin Impact: Sethu celebra il gioco con la cover-tributo Oceanide

Sethu (Marco de Lauri), diventato noto al grande pubblico dopo la sua partecipazione alla 73a edizione del Festival di Sanremo con il brano “Cause perse”, torna con Oceanide: una rilettura di un brano tratto da Genshin Impact. Originario di Savona, Sethu è un grande appassionato di anime, manga e videogiochi, in particolar modo proprio dell’action RPG di MiHoYo. Con la sua sua reinterpretazione ha voluto dare un tono punk, creando così una versione personale e innovativa. Potete vedere il video in fondo alla notizia.

Presentato in anteprima a Milan Games Week & Cartoomics 2023 andato in scena a fine novembre, è una cover-tributo che, da estimatore, Sethu ha dedicato proprio al titolo di maggior successo del team di sviluppo cinese. Nel video pubblicato in esclusiva su YouTube, i momenti live chitarra-voce con l’ artista e il fratello gemello Jiz si alternano alle animazioni di Genshin Impact stesso, per questo mix anime-punk. Che potete vedere qui sotto.