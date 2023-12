Farming Simulator 23: disponibile il nuovo aggiornamento

GIANTS Software ha rilasciato il secondo aggiornamento gratuito per Farming Simulator 23 su Nintendo Switch e i dispositivi mobile. Le novità del gioco agricolo sono presentate in un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Sotto questa immagine, i dettagli dell’update.

NUOVO RACCOLTO: LA CANNA DA ZUCCHERO!

La canna da zucchero si aggiunge a oltre una dozzina di tipologie di raccolti già presenti in Farming Simulator 23 e porta con sé diversi benefici: ricresce dopo il raccolto senza necessità di aratura né di coltivazione. Nell’aggiornamento è incluso anche l’equipaggiamento specifico per piantarla e raccoglierla.

MACCHINARI SPECIALIZZATI

Oltre all’incremento della lista già esistente di più di 100 macchinari presenti nel gioco, GIANTS Software aggiunge al gioco quattro ulteriori concessionarie virtuali e introduce il produttore australiano Gessner.

• Case IH – AUSTOFT 8800 MULTI-ROW (acquisto in-app sui dispositivi mobile)

• Gessner Industries – Seminatrice a due fasce

• Massey Ferguson – MF 3012

• Lizard – SWT 7 Mietitore

IN ARRIVO ULTERIORI CONTENTUTI

Come per la serie principale, per la quale GIANTS Software ha già rilasciato sei contenuti gratuiti per il più recente Farming Simulator 22, l’editore e sviluppatore continuerà a fornire nuovi contenuti e ulteriori aggiornamenti anche per la versione mobile Farming Simulator 23.

Qui sotto potete vedere il trailer del nuovo aggiornamento, ricordandovi che il precedente update aveva portato nel gioco il DEUTZ-FAHR 6185 TTV