Parcel Corps: disponibile la demo su Xbox Series X/S

Il team di sviluppo Billy Goat Entertainment e il publisher Secret Mode hanno reso disponibile una demo del delivery-‘em-up Parcel Corps: è ora possibile scaricarla su Xbox Series X|S, e lo sarà fino al 31 dicembre.

Nell’attesa dunque che arrivi il piatto principale, i giocatori possono immergersi in una fetta di New Island, dove possono sperimentare la vita di un corriere in bicicletta. Saltate, sgommate e scivolate attraverso centri commerciali affollati e traffico incessante mentre vi fate strada in uno dei livelli sandbox di New Island. Seguite il GPS per i percorsi più semplici o cercate scorciatoie. Incontrate alcuni dei personaggi del cast e aggiungeteli alla vostra lista di clienti prima di provare una Consegna urgente, dove gli ordini arrivano velocemente e voi dovete reagire ancora più rapidamente.

Caratteristiche del gioco:

Sfrecciate sulle strade assolate di New Island, dove tre società di corrieri in bicicletta sono in lizza per diventare l’attività più grande e redditizia della città! Scegliete una fazione e stringete i manubri formando rivalità a due ruote alla ricerca di quote di mercato, influenza e ritorno economico.

Ma questa onesta lotta per sbarcare il lunario è rapidamente minacciata dall’arrivo di Rich Villainé, amministratore delegato della società Polar Petroleum PLC. Le ambizioni politiche di Villainé lo metteranno in rotta di collisione con i corrieri in bicicletta di New Island.

Man mano che i dettagli del suo folle piano diventano chiari toccherà a voi giocatori salvare il mondo! Il tutto consegnando cibo delizioso, pacchi preziosi e documenti sensibili in 32 minuti o meno…

Parcel Corps è una corsa in bici piena di personaggi stravaganti, satira tagliente e condizioni di lavoro disperate. Il lancio del gioco è previsto per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S nel 2024 (giorno preciso non ancora svelat0).