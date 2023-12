Genshin Impact: data livestream 4.3 e nuove funzioni in arrivo

In questi giorni la community di Genshin Impact era in hype perché aspettava dalla miHoYo una conferma ufficiale per la data del livestream speciale della versione 4.3. Tramite la pagina ufficiale di Twitter la miHoYo ha comunicato la data per lo special live program dedicato alla versione 4.3 del gioco. Di recente, Hoyoverse ha celebrato la cover-tributo Oceanide in collaborazione con Sethu.

Il live streaming special di Genshin Impact versione 4.3, intitolato Roses and Muskets, si terrà il giorno 8 dicembre alle 7:00 AM EST / UTC-5 (le 13:00 in Italia). Il Live Stream durerà circa un’ora. Inoltre, lo streaming inglese avverrà contemporaneamente allo streaming cinese e si terrà su Twitch. Lo streaming verrà trasmesso anche sul canale YouTube di Genshin Impact. Durante il programma vedremo le abilità di Navia, il comandante in Capo della Spina di Rosula, e di Chevreuse, il capitano di pattuglia di sicurezza e sorveglianza speciale. Inoltre, è stato pubblicato il nuovo “Parla con gli sviluppatori” che approfondisce le nuove funzioni in arrivo nel gioco. Di seguito riportiamo l’annuncio della live:

Anteprima del programma speciale versione 4.3 Cari viaggiatori, è tempo di annunci! Il programma speciale per la nuova versione di Genshin Impact sarà presentato in anteprima sul canale Twitch ufficiale l’8/12/2023 alle 07:00 (UTC-5)!

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

