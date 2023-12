Pikmin Bloom: disponibile l’evento festivo

Con l’avvicinarsi dell’inverno nell’emisfero settentrionale, molti hanno tirato fuori guanti e sciarpe per stare al caldo durante le loro passeggiate. Anche i Pikmin di Pikmin Bloom, l’applicazione per dispositivi mobile progettata da Niantic Inc. in collaborazione con Nintendo e concepita per intrattenere e rendere più piacevoli le passeggiate di ogni giorno, sembrano aver colto la tendenza. Per questo evento, che avrà luogo dalle 00:00 ora locale del 6 dicembre alle 23:59 ora locale del 27 dicembre, non solo verrà dato il benvenuto ai 3 tipi di Pikmin decorati Muffola già presenti l’anno scorso, ma tutti i giocatori ne potranno conoscere anche 4 nuovi. Come sorpresa speciale, questo evento natalizio vedrà anche la presenza di Pikmin decorati Adesivo invernale, che hanno fatto la loro prima apparizione nel dicembre 2021. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale qui.

Per ogni missione della sfida dell’evento completata potrai ottenere delle ricompense in modo casuale. Queste possono essere biscotti di pan di zenzero, piantine che si trasformano in Pikmin decorati Muffola, petali o altri oggetti. Inoltre, quando il megafiore sboccerà nel bel mezzo della fase, riceverai una piantina dorata in aggiunta alle ricompense casuali. Di seguito una panoramica di su Pikmin Bloom:

Aiuta i tuoi Pikmin a crescere, fai sbocciare i fiori e tieni traccia dei tuoi ricordi più preziosi. Come? Semplice: camminando. Le piantine da cui vengono i Pikmin crescono a ogni passo che compi. Più cammini, più Pikmin si uniranno alla tua squadra. Raccogli i petali dei fiori che nascono sulle teste dei tuoi Pikmin e spargili mentre cammini, per lasciare splendide scie fiorite ovunque tu vada. Quando è sera, rilassati rivivendo il tuo viaggio. Puoi vedere il numero di passi compiuti e il percorso che hai fatto, oltre a guardare le foto scattate durante la giornata.

