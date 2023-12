Halo Infinite: presentata la nuova modalità Firefight King of the Hill

Xbox presenta l’attesissima modalità Firefight: King of the Hill, come parte dell’aggiornamento gratuito di metà stagione di Halo Infinite su Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 e Steam. Per ulteriori informazioni sull’aggiornamento di metà stagione di Halo Infinite e su Firefight: King of the Hill, consultate il blog di Halo Waypoint e alle note ufficiali della patch. Potete vedere il trailer di lancio qui sotto.

Firefight: King of the Hill offre l’update dell’amata modalità cooperativa di sopravvivenza a ondate, in cui i giocatori lottano per restare in vita contro orde di nemici Esiliati (Banished), ogni serie più forte di quella che l’ha preceduta. Le squadre di Firefight, composte da quattro persone, sono in grado di sconfiggere le forze dei Banished e di conquistare cinque diverse colline che si formano nel corso della partita. È inoltre disponibile il nuovo strumento Sandbox Repair Field, il primo pezzo di equipaggiamento di supporto che consente ai giocatori di diventare Spartan Medic. Il campo di riparazione può essere lanciato a breve distanza, attaccandosi all’ambiente e persino ai veicoli. Una volta lanciato, il dispositivo si arma e si attiva, emettendo un campo di guarigione che ripristina la salute, gli scudi e i veicoli. Infine, l’aggiornamento di metà stagione di Halo Infinite presenta anche update di Forge AI Toolkit, tra cui l’aggiunta di obiettivi di alto valore e boss principali, la possibilità di partecipare alle partite del Browser di gioco personalizzato come squadra di fuoco, miglioramenti alle classifiche e altro ancora.

Articoli Consigliati Ride 5: disponibile l’artbook digitale Pikmin Bloom: disponibile l’evento festivo

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.