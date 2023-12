Ride 5: disponibile l’artbook digitale

Il contest di RIDE 5, intitolato Photo Journey – Beyond the Shots, è giunto al termine e Milestone è lieta di condividere l’artbook digitale con i migliori 60 scatti realizzati dai giocatori di tutto il mondo, disponibile per il download gratuito sul sito ufficiale di RIDE 5. L’Artbook digitale può essere scaricato qui.

In seguito alla recente uscita del gioco, la community di RIDE 5 è stata chiamata a utilizzare la modalità fotografica del gioco per immortalare il proprio viaggio su strada attraverso quattro diversi pilastri della cultura motociclistica: tramonti mozzafiato, ambientazioni spettacolari, splendidi dettagli delle moto e l’eMotion delle gare. Il concorso era aperto a tutti i giocatori in possesso di un account PS5, Xbox Series X, Steam o Epic in tutto il mondo e si è svolto dal 15 settembre 2023 al 15 ottobre 2023. Sono state inviate più di 400 foto virtuali e una giuria di esperti ha selezionato i vincitori scegliendo i migliori 15 scatti per ogni categoria. Tre fotografi professionisti, Davide di Tria, Steve Wyper, e Leo Sang, hanno contribuito al progetto realizzando i propri scatti per ispirare la community e sono stati coinvolti nel processo di valutazione finale. Sfruttando l’alta tecnologia e il realismo del gioco, il concorso “RIDE 5 Photo Journey – Beyond the Shots” ha dato ai fan l’opportunità di cristallizzare la loro passione per le due ruote utilizzando una delle forme più contemporanee di arte mediatica, dando vita a una collezione destinata a trasmettere l’amore per le moto nel tempo.