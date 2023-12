Guilty Gear Strive: il prossimo personaggio sarà annunciato ai The Game Awards 2023

È stato confermato che un altro gioco farà parte della lista di titoli che saliranno sul palco dei The Game Awards 2023 il 7 dicembre. Arc System Works ha confermato che svelerà il prossimo personaggio DLC per Guilty Gear Strive all’evento. Il produttore e conduttore Geoff Keighley ha affermato che i Game Awards 2023 dureranno dalle due ore e mezza alle tre ore circa.

All’inizio di quest’anno , Arc System Works ha dichiarato che Guilty Gear Strive avrebbe aggiunto un totale di quattro personaggi al suo elenco con il suo terzo Season Pass. Il primo di questi, Johnny è arrivato ad agosto, mentre il secondo dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno, e i restanti due nel 2024. Fino ad ora, diversi titoli sono stati confermati per i The Game Awards 2023, mentre le fughe di notizie hanno affermato che sarà svelato anche un nuovo titolo EA Originals e il prossimo gioco di Arkane Studios. Di seguito una panoramica del titolo:

Un gioco nuovo di zecca della serie Guilty Gear, dedicato a tutti i giocatori e ai fan dei giochi di combattimento. L’azione di gioco è stata rielaborata rispetto agli episodi precedenti. L’alta qualità della tecnica di animazione dell’acclamata serie Guilty Gear Xrd dà vita a una grafica 3D, ben mascherata dallo stile anime. I personaggi carismatici della serie sono stati completamente rivisitati e affiancati da molti nuovi personaggi. Tuttavia, il sistema rimane semplice da apprendere, ma è anche complesso, per chi vuole davvero padroneggiarlo. La modalità storia, più lunga di un film, è pensata non solo per gli appassionati di Guilty Gear, ma anche per gli amanti degli anime.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

Are you ready for the next daredevil?

The next playable character joining Guilty Gear -Strive- will be unveiled at #TheGameAwards ! 🔥

▼The Game Awards 2023 Official Streamhttps://t.co/QLNTlSoSWQ#GGST #GuiltyGearStrive pic.twitter.com/zdLCevaEhQ

