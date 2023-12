Nightingale: sono aperte le registrazioni per lo stress test di inizio 2024

Lo sviluppatore Inflexion Games ha dato il via alle registrazioni per i prossimi stress test per il gioco di sopravvivenza Nightingale. È possibile iscriversi ai test, previsti per l’inizio del 2024, tramite la pagina Steam di Nightingale. Il gioco era originariamente previsto per l’autunno 2023 prima di essere posticipato al 2024. Svelato originariamente nel 2021, Nightingale ha visto parecchi video e trailer, come l’ispirazione dello studio nel realizzare il gioco. Trovate il video di registrazione allo stress test qui sotto.

Come parte dello stress test, lo studio sta cercando di testare la propria infrastruttura per l’imminente lancio in accesso anticipato del gioco. Secondo l’annuncio dello stress test di novembre, lo studio otterrà informazioni preziose indipendentemente da ciò che accade ai giocatori mentre provano a giocare durante lo stress test. Lo studio non ha ancora annunciato date e orari corretti per lo stress test di Nightingale, a parte una finestra di gennaio. Di seguito una panoramica del gioco tramite Steam:

Preparati a farti strada attraverso foreste fatate, inquietanti paludi, deserti scintillanti e giungle oscure man mano che sblocchi i vari portali che ti permettono di addentrarti sempre più in profondità in queste terre stregate. Prepara del cibo, costruisci un rifugio e trova la forza d’animo necessaria per resistere a tutte le avversità che dovrai affrontare. Fabbrica gli strumenti necessari per procurarti legname, minerali e piante, oltre a risorse più rare che si trovano negli angoli più remoti dei regni. Scopri nuovi progetti e assembla gli equipaggiamenti e le armi che ti servono per sopravvivere. Utilizzando ingredienti specifici e tecnologie arcane, potrai conferire proprietà magiche alle tue attrezzature. Vaga liberamente in regni sconfinati contraddistinti da una grafica sbalorditiva e immergiti in un mondo dai toni fantasy con lampade a gas. Trova tracce delle spedizioni degli avventurieri che ti hanno preceduto, esamina misteriosi edifici ed esplora rovine abbandonate. Attraverso ogni nuovo portale, bellezza e pericolo ti aspettano in egual misura.

Nightingale arriverà su Steam in Early Access il 22 febbraio.