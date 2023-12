Divertitevi con il lancio di Fallout 76: Atlantic City – Boardwalk Paradise. Ora disponibile gratuitamente per tutti i giocatori e su tutte le piattaforme. Atlantic City – Boardwalk Paradise introduce una nuova località nella Zona Contaminata, intrattenimenti sensazionali, fantastici panorami costieri e una nuova Spedizione. I giocatori possono avventurarsi ad Atlantic City per completare nuove missioni, contribuendo a mantenere l’equilibrio del potere e ottenendo ricompense. Maggiori dettagli su quelle che offre la stagione 15 si trovano qui. Trovate il gameplay trailer qui sotto.

In Fallout 76: Atlantic City – Boardwalk Paradise, i giocatori possono affrontare due nuove Spedizioni, Evasione fiscale e Il Gioco fenomenale. In Evasione fiscale, i giocatori lavoreranno per la mafia e metteranno “in ordine” le loro finanze. Il Gioco fenomenale offre invece una gara irta di ostacoli e nemici in cui competere. Boardwalk Paradise è anche l’inizio della stagione 15 di Fallout 76, Il colpaccio. In questa nuova stagione, i giocatori possono rischiare tutto sul Pontile salendo di grado e puntando forte per ottenere ricompense uniche. Ma Atlantic City non è solo tavoli verdi e divertimento. Oltre la Pineta Desolata del New Jersey si trovano gli ipertrofici mutati, bestie irradiate simili a piante provenienti dal profondo dei boschi che circondano Atlantic City. Inoltre, nell’area sono stati avvistati pericolosi criptidi: state attenti a questi ferocissimi diavoli. Oltre alle nuove Spedizioni, Boardwalk Paradise introduce:

luoghi inediti

il casinò Neapolitan

il Pontile

nuove fazioni

gli Intrattenitori

l’amministrazione municipale

la Famiglia

nuovi nemici

gli ipertrofici

il diavolo inferiore

Fallout 76: Atlantic City – Boardwalk Paradise è disponibile su Steam, Xbox One, Xbox Series X|S e PlayStation 4 e PlayStation 5. Mentre Fallout 76 è disponibile anche con Xbox Game Pass e PlayStation Plus Extra.