realme C53: disponibile con una nuova offerta natalizia

realme annuncia oggi che uno dei suoi smartphone più apprezzati, il realme C53 nella configurazione da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria, è da oggi disponibile al prezzo scontato di 169,99 euro, anziché 199,99 euro, nei punti vendita delle principali catene della grande distribuzione – un regalo anticipato per quanti siano alla ricerca di uno smartphone da mettere sotto l’albero. Con oltre 4 milioni di utenti in Europa, la serie C di realme si fa notare grazie a caratteristiche quali fotocamera, storage, ricarica rapida e design. realme C53 è il primo smartphone con ricarica da 33W – che consente di raggiungere il 50% di carica della batteria da 5000 mAh in solo 31 minuti – sotto i 200 euro, con fino a 12GB di RAM dinamica e fino a 2 TB di storage utilizzando una scheda MicroSD, fotocamera AI da 50MP e uno spessore da 7,49mm.

realme è un’azienda globale di tecnologia di consumo che sta rivoluzionando il mercato degli smartphone rendendo le tecnologie più avanzate più accessibili. Offre una gamma di smartphone e dispositivi tecnologici lifestyle con specifiche, qualità e design di tendenza per i giovani consumatori. Fondata da Sky Li nel 2018 e guidata dal suo spirito “Dare to Leap”, l’azienda è diventata uno dei primi 5 produttori di smartphone in 30 mercati globali in soli tre anni, ed è entrata in numerosi mercati in tutto il mondo, tra cui Cina, Sud-est asiatico, Asia meridionale, Europa, Medio Oriente, America Latina e Africa, e ha una base di utenti globale di oltre 140 milioni. Per ulteriori informazioni, visitate il sito ufficiale qui.

L’offerta sarà valida fino al 31 dicembre presso i rivenditori Unieuro, Euronics, Expert, MediaWorld e Trony. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.