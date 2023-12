Nba Infinite: aperte le pre-registrazioni del cestistico per dispositivi mobile

Il publisher Level Infinite e gli sviluppatori di Lightspeed Studio hanno presentato NBA Infinite, nuovo gioco dedicato alla palla a spicchi. Per l’occasione, è stato fatto uscire un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia, che mostra in azione i vari Durant, Curry, Doncic, Butler, Antetokounpo e l’MVP della scorsa stagione, Jokic. Qui sotto invece diverse immagini del gioco.

I giocatori che si pre-registrano su App Store o su Google Play Store riceveranno premi esclusivi in-game che potranno essere riscattati al momento del lancio di NBA Infinite. Sarà disponibile, su dispositivi Android e iOS gratuitamente, nel 2024 (data precisa non ancora rivelata).

Questa la descrizione ufficiale del gioco:

NBA Infinite è un gioco mobile free-to-play su licenza ufficiale, che offre ai fan infiniti modi di giocare e competere ovunque. Riunite gli amici per costruire la vostra squadra PvP in 3v3, oppure sfidatevi nelle modalità 1v1 e Dynasty 5v5. Le modalità competitive online offrono un’esperienza unica per i dispositivi mobili. Partecipate a una sessione veloce di multiplayer tra tutti i giocatori di NBA Infinite per alimentare lo spirito competitivo! Collezionate e migliorate un roster da sogno di giocatori NBA attuali, prendete decisioni importanti per trasformare uno starting five in una formazione da campionato e migliorate lo staff di allenatori per rafforzare le tattiche difensive e offensive.

Ha dichiarato Anthony Crouts, Senior Director di Level Infinite:

“Ci siamo impegnati a creare un’autentica esperienza di gioco NBA che alimenti l’amore dei fan per il gioco. NBA Infinite offre una grafica realistica, intensi incontri PvP in tempo reale e un roster di giocatori sempre più ampio. Non vediamo l’ora che tutti si allaccino le scarpe da ginnastica e scendano in campo”.

Qui sotto potete vedere il trailer ufficiale di presentazione di NBA Infinite.