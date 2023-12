Diablo IV: Mattatoio di Zir ed altro con la patch 1.2.3

La nuova patch di Diablo IV, già disponibile, porta diverse novità al gioco Blizzard.

Bisogna prepararsi ad una feroce battaglia contro il tempo per sconfiggere i servitori di Sire Zir nel Mattatoio di Zir. Dopo aver completato il Percorso Stagionale, questa terribile sfida mette alla prova i viandanti più formidabili con livelli di difficoltà sempre crescente. Inoltre, la patch 1.2.3 introduce alcuni aggiornamenti di gioco, tra cui l’anteprima degli affissi nel menu Incantamento.

Per coloro che non hanno ancora viaggiato nel mondo di Sanctuarium, Diablo IV è in sconto del 40% su Steam dal 4 all’11 dicembre.

MATTATOIO DI ZIR

PATCH 1.2.3

Ulteriori informazioni sono disponibili nel blog post sul Mattatoio di Zir e nelle note della patch.

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale sul profilo di Diablo IV riguardo proprio il Mattatio di Zir. Vi ricordiamo infine che l’espansione Vessel of Hatred arriverà nella parte finale del 2024.

The ultimate Season of Blood challenge is here 🩸💀

Abattoir of Zir is live right now in #DiabloIV. pic.twitter.com/yOa5ytUht3

— Diablo (@Diablo) December 5, 2023