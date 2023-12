Grand Theft Auto VI: il reveal trailer ha superato le visualizzazioni di quello di GTA 5

Alla mezzanotte circa del 5 dicembre è arrivato il primo trailer di Grand Theft Auto VI, diventato il video non musicale ad ottenere più visualizzazioni in 24 ore. E in poco più di un giorno è già riuscito a superare le visual totali del reveal trailer di GTA 5, quando uscì 12 anni fa sul canale YouTube di Rockstar Games. Infatti, al momento in cui scriviamo, il filmato del prossimo capitolo della serie è a quota 105 milioni, mentre l’altro è fermo a 101.

Ancor più nello specifico, il trailer di GTA 6 ha superato quello caricato da Walt Disney Animation per Frozen 2, quello di Joker da parte di Warner Bros. e quello di di Spider-Man: No Way Home da parte di Sony. Se l’onda lunga continua, il trailer di Grand Theft Auto VI potrebbe superare le visual del primo trailer di Star Wars: The Force Awakens, all’epoca il primo nuovo film di Star Wars in un decennio.

Articoli Consigliati Pokémon Unite: domani 7 dicembre arriva Meowscarada, con gli eventi natalizi The Game Awards 2023 x GamesVillage Awards 2023: seguite su Twitch la nostra “Notte Awards”

Ricordiamo che Rockstar avrebbe dovuto presentare il primo trailer di GTA 6 martedì alle 15:00. Però, un account anonimo di X ha caricato in anticipo una versione a bassa risoluzione e pesantemente filigranata del video. L’account che ha pubblicato il trailer è stato rapidamente bannato da X e poco dopo Rockstar ha pubblicato una versione ufficiale del trailer, scrivendo: “Il nostro trailer è stato leakato, quindi vi invitiamo a guardare quello vero su YouTube”.

Il Senior gameplay animator GTA 6, Javier Altman, aveva espresso il proprio disappunto sui social media in seguito alla fuga di notizie e alla pubblicazione anticipata del trailer, affermando di essere stato privato del progetto di assistere alla reazione dal vivo con il resto del team di sviluppo.

Infine, qualora vogliate, vi lasciamo alla nostra anteprima del trailer, ricordandovi che il gioco arriverà nel 2025, prima su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, e successivamente su PC.